General Alvear: el joven atacado a la salida de un boliche teme "por lo que le pueda pasar".

“Había escuchado que era una persona violenta. No es la primera vez que trata de atacarme”, revela Franco, el chico de 22 años agredido el pasado sábado en las primeras horas de la mañana.

“La estábamos pasando bien. Estábamos bailando, tomando algo, hasta que se producen los eventos de la salida”, recuerda el joven, y precisa que “fue muy lamentable lo que pasó”.

“Como le he dicho a todo el mundo, gracias a Dios estoy acá y la puedo seguir contando”, expresa Franco.

Según la reconstrucción de los hechos que brindó el joven, el agresor ya actuaba de forma problemática en el boliche. “Él le toca la cola a mi novia. Anteriormente, ya había molestado a su amiga, también”, añade el alvearense.

“Este chico se veía muy mal adentro, si bien andaba con dos amigos más, por momentos se veía solo, perdido”, comenta. De acuerdo con Franco, el joven empujaba a otras personas por diversión y “provocaba”.

Mica, su novia, trataba de restarle importancia al comportamiento del agresor y de traer calma a Franco. “Ella decía que no pasaba nada, que lo dejemos pasar. Casi al final de la noche vamos a comprar un trago nosotros dos a la barra cuando pasa él y me empuja”, recuerda.

Y sigue: “Con todo lo que había pasado en la noche me había rebalsado, entonces me vuelvo y cuando le pregunto qué es lo que le pasa, mi novia me frena y nos vamos”.

El joven atacado en General Alvear fue seguido por el agresor desde el boliche

Si bien la pareja trató de evitar el conflicto y decidió volver a su departamento, el agresor los siguió en un auto, junto a otros amigos, y comenzó a incitar a Franco a pelear.

“Cuando nos estamos yendo, vemos pasar un auto con alguien que gritaba cosas y nos damos cuenta de que son ellos”, recuerda Franco. En ese momento, ven que el vehículo da la vuelta por la terminal y se detiene en la esquina. “Ahí se baja él y me invitaba a pelear, me decía que fuera a hablar, me insultó”, detalla el joven.

“Yo no tenía intenciones de hacer nada. En el video se ve donde que voy con los brazos abajo, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar”, explica, y remarca: “Ya sabemos cómo es este mundo de cobardes que entre tres o cuatro te agarran. Yo venía con mi novia sola, no fui con ninguna intención de querer hacer algo”.

Asimismo, Franco contó que los acompañantes del agresor no se bajaron del vehículo en ningún momento. "Me enteré que ellos no querían tener problemas, que los han involucrado, pero son tan cómplices como el que pegó", afirma la víctima.

"Si hubieran sido más personas o amigos, como dicen que son, se habrían bajado y me habrían sacado [de encima al agresor]. Pero no hicieron absolutamente nada", lamenta el joven.

Al contrario, el victimario comienza a pegarle a Franco y, según recuerda, "me mete una zancadilla para que yo me caiga hacia atrás. Cuando caigo ya lo tengo encima mío y ahí ya no me acuerdo más nada. Yo sentía que recibía piñas y escuchaba voces a lo lejos".

Tras el ataque, el alvearense reconoce haberse levantado "medio perdido" y, cuando llegó a la puerta de su departamento, se encontró con su novia "con una crisis de nervios terrible”. "Lo primero que hice fue calmarla y llevarla adentro porque el agresor seguía enfrente gritando cosas, queriéndose volver", cuenta.

"En eso que nos estábamos por acostar ya no recuerdo más nada. Después me despierto en el hospital y no entendía nada", completa Farías. Tras la golpiza, Franco radicó la denuncia correspondiente y su madre, Gisela Espierrez, asegura que lo ocurrido "fue un intento de homicidio".

Hasta el momento, el agresor no ha sido detenido. "Queremos justicia, esto no puede quedar así, pudo haberlo matado", concluyó la mujer.

