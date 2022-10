General Alvear: cómo denunciar el ataque de un perro "peligroso"

Juri reconoció que actualmente no se están inscribiendo muchos canes . “Cuando salió esta normativa, hubo inscriptos, pero después eso no sucedió, al menos desde que estoy a cargo del área. Si conocen el domicilio del perro peligroso, deben informarlo en el municipio y el área se acerca para notificar y pedir que encierren al animal, ya después todo pasa al Juzgado Contravencional”, dijo.

En tanto, la mujer, a modo de consejo, expresó que “un animal que no tiene dueño no puede soltarse, los que están en la calle se busca refugio en asociaciones protectoras porque la Municipalidad ya no tiene más perrera”.

El estado de la niña

La beba de un año y nueve meses que fue atacada por el perro se recupera favorablemente en el hospital Schestakow de San Rafael. Su padre dialogó con Medios Andinos y se mostró feliz por la evolución de su hija.

En cuanto a su estado de salud, se supo que no tuvo lesiones en tórax y abdomen, pese a que había mordeduras en zona lumbar y costado del tórax. El alta médico dependerá de que no aparezca ninguna infección en los próximos días.

- Gentileza Noticiero Andino