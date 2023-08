General Alvear: aumento en el combustible y sus consecuencias en los precios

"Aparte de que este nuevo aumento como los anteriores puede ser programado, ¿que es lo que no aumenta en la Argentina?, la inflación es algo que no perdona, comparado con lo que s ehabla sobre los índices inflacionarios, nos daremos cuenta que sigue atrazado, o sea que el día que se quiera ordenar será imposible", comentaban algunos comerciantes al respecto, mientras otros agregaban; "aunque no lo queramos creer, ni estemos atentos cotidianamente con los números todos los días se nota el aumento en los precios".