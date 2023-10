General Alvear: abuela de 91 años denuncia a usurpadores de un terreno

Rufina Noguerol contó el malestar que está viviendo con esta situación:"No sabía donde refugiarme, en el baño tuve que hacerlo, me descompuse y me desvanecí, me encontró mi hijo en el piso, eran las dos de la mañana y no podía salir afuera a pedir ayuda, por el desastre que estaban haciendo esta gente, que siguieron hasta las 4 de la mañana. Hemos hecho denuncias, pero nada, la única defensa mía es cuándo llamo a la policía".