Fiesta Nacional de la Ganadería: se homenajeó al dirigente histórico Juan Carlos Raimondi

José Melis, ex presidente de la Cámarca de Comercio, fue el responsable con sus palabras de homenajear en la Fiesta Nacional de la Ganadería a un dirigente histórico del sector Juan Carlos Raimondi, en su presentación Melis agregó: "Juan Carlos fue una de las personas que se animó a evaluar al gobernador Bordón y le puso notas y lo reprobó en varios temas. Ese era Juan Carlos, tenía esa capacidad y ese espíritu de crítica pero siempre constructiva. No es fácil saber que ya no está entre nosotros físicamente, pero todos nosotros sabemos que él está y sabemos que está en los lugares que siempre estuvo. Ahí lo vamos a encontrar. Es un momento de mucha tristeza no tener la presencia y contar con la ausencia de Juan Carlos pero también nos devuelve una sonrisa la que él siempre ponía en nuestro rostro sus recuerdos con su carácter afable. Muchas gracias, desde la FAU".