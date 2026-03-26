26 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Feria del Ahorro en Godoy Cruz: edición especial con precios accesibles para Semana Santa

Vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a una canasta variada con precios promocionales.

La Feria del Ahorro en Godoy Cruz.

La Feria del Ahorro en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

En la antesala de las celebraciones de Semana Santa, la Feria del Ahorro en Godoy Cruz adapta su propuesta para acompañar la economía de los vecinos, en un contexto marcado por el aumento de precios en productos estacionales.

La edición especial se realizará el viernes 27 y el martes 31, de 9.00 a 14.00 horas, en la Plaza Departamental, con una oferta centrada en facilitar el acceso a alimentos tradicionales de estas fechas.

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El pescado, eje de la propuesta

Como ocurre cada año, el consumo de pescado cobra protagonismo durante Semana Santa, en reemplazo de las carnes rojas. En ese marco, la feria incorpora empresas locales con el objetivo de reducir costos y acercar productos de calidad a precios accesibles.

Además de merluza, los vecinos podrán encontrar distintas variedades de mariscos y opciones de pescadería, ampliando una oferta que, en muchos casos, suele resultar costosa en el mercado tradicional.

Una canasta pensada para la mesa de Pascua en Godoy Cruz

La propuesta se completa con una amplia variedad de productos esenciales para estas fechas. Entre ellos se destacan huevos y lácteos —clave para la elaboración de roscas caseras—, frutas y verduras de estación, productos de almacén, panificados, miel, frutos secos y aceites.

El objetivo es garantizar una canasta accesible y diversa para la mesa pascual.

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Impulso a la economía local

La iniciativa se enmarca en una articulación público-privada que no solo busca aliviar el bolsillo de los consumidores, sino también fortalecer la economía local.

Al elegir la feria, los vecinos contribuyen a que el dinero circule dentro del departamento, apoyando a productores y comerciantes de la zona, al tiempo que acceden a productos de calidad a valores promocionales.

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