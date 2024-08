Está en marcha el concurso Emprende U para estudiantes.

La iniciativa incluye una serie de capacitaciones donde los jóvenes podrán armar un equipo de trabajo e idear soluciones innovadoras a problemáticas actuales. La Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de Córdoba, junto a los gobiernos de Mendoza y Córdoba y la Fundación Internacional con sede en América Latina Young E3 trabajan en el concurso Emprende U que es una gran posibilidad para impulsar el espíritu emprendedor de los estudiantes. “Las diferentes categorías tendrán 3 equipos ganadores, el que obtenga el primer lugar recibirá un premio de US$ 3.000, el segundo US$ 1.500 y el tercero US$ 500” agregó Camila Guevara, del programa en General Alvear.