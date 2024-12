Es de General Alvear, el primer argentino no vidente que intentará hacer cumbre en el Aconcagua

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "EN BUSCA DE UNA HAZAÑA HISTÓRICA Este próximo 24 de diciembre, Walter Álvarez (@walter.al.aconcagua) , un deportista de 49 años, se propuso escalar la cumbre del Aconcagua para convertirse en el primer mendocino y argentino ciego en hacerlo en un desafío que tituló: “Aconcagua con Sentidos”. Walter es un hombre que practica deportes como forma de rehabilitación desde que perdió la vista a los 19 años tras un accidente. A pesar de mostrarse como una adversidad, decidió tomarlo desde otra perspectiva y hoy se plantea romper un desafío el 24 de diciembre, cuando comience con el ascenso hacia el cerro Aconcagua en un acto de concientización y motivación para toda la sociedad. A una altura de 6962 metros sobre el nivel del mar, la travesía del deportista durará cerca de 15 días, por lo que se preparó para este momento desde hace dos años atrás, mientras subía distintos cerros de alturas diferentes. Para el 4 de enero de 2025, Walter buscará hacer cumbre en el Aconcagua y así marcar un hito en la historia del deporte mendocino y a nivel nacional. Además de este objetivo, esta acción también será un mensaje claro: las discapacidades no limitan a las personas; lo que nos limita es la falta de oportunidades y la creencia de que no somos capaces. Más información en sitioandino.com"

