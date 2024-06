Energía renovable: líneas de créditos para la reconversión, de hasta $120 millones.

Ante este anuncio, le consultamos al Vicepresidente de la C.C.I.A.T. del Valle de Uco y productor, Carlos Dávila su visión al respecto a lo que expresó que, “en el caso de la energía renovable si uno no tiene un sistema de amortización que vaya más allá de los 10 años y diría hasta 20 años porque ya se ha analizado de como da el repago de una inversión de este tipo, no es rentable, por lo cual un crédito para la instalación de energía de paneles solares debe tener más plazos y no como está planteada con el anuncio del gobierno”.