En Santa Rosa quedaron inauguradas dos obras importantes del Polideportivo Municipal

image.png

Además, con la presencia de niños y niñas de la Escuela de Verano, se inauguró el segundo Playón Multideportivo de 19 metros x 32 metros con iluminación y equipamiento deportivo para disfrutar de diversos deportes como básquet, vóley y fútbol.

image.png

“Resolvimos una problemática histórica como lo es la refacción de los baños del poli, y otra gran apuesta para el disfrute de los santarrosinos como es el playón deportivo. Santa Rosa no para, el equipo sigue para adelante, la obra pública no para, la muni de Santa Rosa no para, el equipo sigue para adelante. La obra pública transforma la vida de la gente administramos lo mejor que podemos para que estas cosas no se detengan y sigamos transformando el lugar que nos merecemos” detalló la Intendenta.