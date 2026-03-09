En el Mes de la mujer, la Ciudad de Mendoza organiza actividades culturales y recreativas

En el marco del Mes de la Mujer , la Municipalidad de Mendoza presenta una agenda de actividades orientadas a promover la reflexión, la sensibilización y la ampliación de derechos . Las propuestas buscan fortalecer una perspectiva de género en las políticas públicas, promoviendo espacios de encuentro, formación y participación para la comunidad.

Desde el municipio , se impulsan acciones que buscan contribuir a transformar las desigualdades estructurales que atraviesan mujeres, niñas y diversidades , promoviendo una vida libre de violencias y con mayor acceso a derechos.

Prevención y género Más de una semana dedicada a la salud de la mujer en General Alvear

Convocatoria abierta en el Valle de Uco ¿Conocés a una mujer que inspira? Tunuyán invita a postularla para un reconocimiento

A través de estas iniciativas se busca visibilizar la construcción histórica, social y política de los derechos vinculados a la igualdad de género . Asimismo, fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la diversidad.

El viernes 13 de marzo , de 18 a 20 horas, se realizará un cine debate en el Microcine Municipal David Eisenchlas (ubicado en 9 de Julio 500, subsuelo del Edificio). Será en conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica.

La actividad incluirá la proyección de la película “But I’m a Cheerleader” (1999), dirigida por Jamie Babbit, seguida de un espacio de intercambio y reflexión moderado por una persona referente del colectivo LGBTTNBQ+. La propuesta está destinada al público en general, es gratuita y contará con cupo limitado por orden de llegada.

La fecha recuerda el asesinato de Natalia “Pepa” Gaitán, ocurrido en 2010 en Córdoba, un hecho que visibilizó la violencia hacia lesbianas en Argentina y se convirtió en símbolo de lucha contra la discriminación y por el reconocimiento de derechos. En este contexto, el cine se presenta como una herramienta cultural para promover el diálogo, cuestionar estereotipos y fomentar miradas más inclusivas.

image

Ciudad en Movimiento: encuentro, recreación y vida saludable

El sábado 14 de marzo, de 17 a 19.30 horas, se llevará a cabo una jornada de encuentro y recreación en el Parque Central, abierta al público en general y de participación gratuita. La actividad busca conmemorar el Día Internacional de la Mujer a través de propuestas vinculadas al bienestar integral y la promoción de la salud.

La jornada comenzará con la charla “Hackeá tu ciclo: Energía y bienestar los 28 días”, a cargo de la Dra. Ana Orone. Allí, se compartirán herramientas y conocimientos vinculados a la salud menstrual y al cuidado integral.

Posteriormente, a las 18 horas, se realizará una clase abierta de ritmos, destinada a personas de todas las edades. La actividad estará coordinada por profesoras del programa y contará con la participación del profesor invitado Pedro García junto a su equipo, generando un espacio de movimiento, encuentro y disfrute al aire libre.

Además, durante la jornada se dispondrá de una carpa informativa de salud a cargo de Farmacias GSA, un punto de hidratación de PSA y un stand de la Subdirección de Mujeres, Género y Diversidad. Desde ahí, se brindará información sobre los dispositivos de acompañamiento y los servicios disponibles para mujeres y diversidades en la Ciudad.

La propuesta se enmarca también en el lanzamiento del programa municipal Ciudad en Movimiento 2026, evolución del programa anteriormente denominado Vamos a la Plaza. Esta iniciativa consolida una política pública orientada a promover la actividad física gratuita y accesible, fortaleciendo el uso del espacio público como herramienta de inclusión social.

A través de actividades abiertas e intergeneracionales, el programa fomenta hábitos de vida activa, contribuye a la prevención sanitaria y promueve parques, plazas y centros barriales como espacios de encuentro y convivencia comunitaria. En este sentido, la actividad física se vincula con el bienestar integral, favoreciendo la salud física, emocional y social, así como el sentido de pertenencia y la apropiación positiva del espacio público.

Taller sobre derechos de personas trans

El viernes 27 de marzo, de 18 a 20 horas, se realizará el taller “Derechos de personas trans” en el ECoS (Paso de los Andes y Sobremonte, Gimnasio Nº1). La propuesta está destinada a la población transgénero y se desarrollará en el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans (18 de marzo) y del Día de la Visibilidad Transgénero, Travesti y Transexual (31 de marzo).

La capacitación tiene como objetivo visibilizar, asesorar y promover el ejercicio de derechos del colectivo, en concordancia con el marco legal nacional e internacional en materia de identidad de género y derechos humanos.

Durante el encuentro se abordarán herramientas jurídicas y sociales vinculadas al reconocimiento de derechos, además de presentar las áreas municipales disponibles para el uso de espacios institucionales y el acceso a programas y servicios locales.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Gobierno, orientadas a promover la igualdad, prevenir la discriminación y fortalecer la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas.

La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere inscripción previa a través de este formulario online.