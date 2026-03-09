El MMAMM abre sus puertas para una noche de dibujo y música

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ( MMAMM ) dará inicio a su temporada otoñal con una edición especial que fusiona dos de sus ciclos más convocantes: Noche de Dibujo y Sesiones de bandas adolescentes .

La actividad se realizará el jueves 12, de 19.00 a 22.00 horas , en el espacio del museo municipal ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia. La entrada es sin costo.

La propuesta, titulada Noche de Dibujo ft. Sesiones , surge desde el área de Educación del museo que pertenece a la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de Mendoza .

Su objetivo es generar un espacio de encuentro, creación y participación, especialmente pensado para el público joven .

En esta edición, el MMAMM abrirá sus puertas para invitar a vivir una experiencia que integra artes visuales, música en vivo y prácticas colectivas de creación.

MMAMM, un museo abierto a las nuevas generaciones

Noche de Dibujo ft. Sesiones busca acercar al público a las exposiciones vigentes del museo a través de una experiencia participativa, en la que los asistentes no solo recorren las muestras sino que también se convierten en protagonistas del proceso creativo.

En ese marco, la Noche de Dibujo propone distintos escenarios, materiales y soportes para explorar el dibujo desde la línea y el trazo. Desde 2021 cuando se reinauguró el Museo Municipal de Arte Moderno que este ciclo viene ofreciéndose al menos dos veces por año con gran convocatoria de asistentes.

A partir de consignas y disparadores, los participantes podrán experimentar con el dibujo colectivo y compartir un espacio de creación junto a los demás asistentes. Así se genera un diálogo entre los dibujantes ocasionales y las obras expuestas en el museo.

La iniciativa de fusionar la Noche de Dibujo con Sesiones es para fortalecer el vínculo de los adolescentes con el museo. En esta oportunidad serán ellos mismos quienes coordinen y guíen parte de las actividades y performances previstas para la jornada.

En este sentido, el ciclo Sesiones sumará una “jam musical” protagonizada por bandas adolescentes emergentes.

Participarán Acceso Norte, Alma Molina, Claroscuro, LVL, Mirna y Subgénero Bizarro, bandas y solistas adolescentes que aportarán su sonido a una noche que combina arte visual, música y comunidad.

De este modo, el dibujo y la música se retroalimentan en el MMAMM, creando un momento de expresión colectiva para adolescencias que son parte del museo municipal de la Ciudad de Mendoza.

Datos del evento de Dibujo