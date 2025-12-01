1 de diciembre de 2025
{}
En el marco del aniversario de Tunuyán, inauguraron la ampliación del Boulevard Güemes

La obra en el departamento de Tunuyán incluye doble calzada, veredas, rampas, nueva iluminación y cartelería.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán en la inauguración del Boulevard.

El intendente Emir Andraos dejó inaugurada la ampliación del Bulevar de calle Güemes de Tunuyán. Fue el viernes pasado. La intervención forma parte del plan de infraestructura urbana impulsado en el marco del 145° Aniversario del departamento del Valle de Uco.

La obra contempló la ampliación del espacio público, lo que permitió construir una doble calzada de concreto asfáltico con boulevard central, manteniendo la configuración existente hacia el norte. Además, se realizó el traslado y hormigonado de la hijuela de riego y el cierre perimetral; la construcción de la vereda este; rampas en las esquinas; nuevos cruzacalles y la demarcación en caliente de las sendas peatonales. También se ejecutó un mejoramiento integral del alumbrado público y la instalación de nueva cartelería vial.

image

El proyecto pretende mejorar la circulación en un sector que durante años presentó dificultades por la estrechez del ingreso y por el aumento del tránsito derivado del crecimiento residencial. Un punto destacado de la intervención fue la adaptación del proyecto al entorno, preservando un roble de cien años que quedó integrado al diseño final del boulevard.

image

Durante el acto de inauguración, vecinos de la zona se acercaron junto a sus familias para acompañar el corte de cinta. También estuvieron presentes miembros del gabinete municipal, concejales del Honorable Concejo Deliberante, el diputado nacional Martín Aveiro, el diputado provincial Julio Villafañe y representantes de la empresa constructora.

Las vecinas Graciela Petrini y Mónica López expresaron su agradecimiento por la obra y destacaron el impacto en el barrio. “Nosotras, que vivimos acá desde siempre, agradecemos a la Municipalidad, al intendente y a todos los que hicieron posible esta obra tan bonita. Seguimos de cerca cada etapa”, dijo Petrini. Mientras que López añadió: “El lugar ha quedado muy lindo. Gracias por pensar en nosotros y embellecer nuestro entorno”.

image

Emir Andraos: "Cumplimos con un reclamo histórico de la zona"

“La obra pública sí cambia la vida de las personas”, así lo confirmo de manera contundente el Intendente Andraos al tomar la palabra. Durante su discurso, remarcó la importancia de inaugurar obras junto a los vecinos, “que son quienes realmente viven y legitiman el cambio”. También destacó el acuerdo alcanzado con vecino Bertona, frentista de la obra, para sumar metros a la traza y permitir el ensanche, así como el rol de la inversión privada en el crecimiento urbano del sector.

image

“En un año complejo para la obra pública, logramos avanzar porque fuimos prolijos en la administración y cuidamos cada peso. Esto nos permitió ampliar la calle y mejorar un ingreso que generaba dificultades desde hace tiempo”, señaló el jefe comunal.

El intendente destacó que la obra ordena el tránsito, mejora la movilidad peatonal y ciclista, y facilita el estacionamiento, un reclamo histórico de la zona. Agradeció a la empresa constructora, a los frentistas, y a los trabajadores municipales por su labor. “Estas son obras que mejoran las condiciones de vida de los barrios. Tunuyán es una tierra de oportunidades y queremos seguir creciendo con la gente”, dijo al concluir.

