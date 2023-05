En Agrelo se inauguró el Primer Centro de Capacitación en Habilidades Digitales

En Agrelo fue la inauguración de este primer centro.









En la localidad de Agrelo y como parte de las alianzas que desarrolla The Trust for the Americas, se inauguró un nuevo centro del programa POETA en Luján de Cuyo. La unidad se formó gracias al aporte de la empresa Klimber Latam y las gestiones de VALOS, y beneficiará a varias comunidades del departamento y de la provincia.

Desde la Oficina de Empleo de la comuna y en conjunto con la delegación del distrito de Agrelo, se articuló este nuevo espacio en donde los vecinos pueden acceder a distintas capacitaciones y sumar más y mejores herramientas para el mundo laboral de hoy. De esta forma el municipio, comandado por el Intendente Sebastián Bragagnolo y el Jefe de Gabinete Esteban Allasino, se suma a esta red de centros de capacitación en habilidades digitales.

The Trust for the Americas trabaja con 1.000 instituciones en 27 países y coordina 360 centros de entrenamiento digital, para que las comunidades en América Latina y el Caribe tengan una oportunidad de salir adelante, conseguir un trabajo digno, crear una micro empresa o continuar sus estudios en la educación formal. Cada año, el Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Américas (POETA) impacta en la vida de más de 800.000 personas.

El 56% de los beneficiarios son mujeres y otro alto porcentaje lo representan personas que están superando problemas sociales o que, sencillamente, al no haber podido culminar una educación formal, no encuentran las oportunidades económicas que les permitan la autosuficiencia.

image.png Al respecto, Lara Bersano, Directora de Comunicación de la iniciativa comentó: “Siempre es un gran honor inaugurar un centro de capacitación en habilidades digitales, especialmente en la Argentina porque sabemos que podemos llegar a cientos de personas y ayudarlas a construir un presente y un futuro mejor. Hoy, este programa en el Centro de Integración Comunitaria de Agrelo, pasa a ser el número 360 de una red articulada en más de 27 países en toda América y el Caribe, formada por más de 1.000 instituciones que, todos los días, a través de la educación y las oportunidades económicas mejoran la vida de millones de personas.” Por su parte, Diego Naveira, Chief ESG de Klimber, sostuvo: “En la empresa estamos comprometidos con la creación de impacto positivo en las personas. Ser parte de cada nueva Franquicia Social POETA nos permite asegurar el acceso al desarrollo de habilidades digitales a personas que nunca antes habían tenido la oportunidad de formarse en conocimientos demandados por un mercado laboral cada vez más tecnificado y digital. Este proyecto es posible gracias a la articulación público-privada junto a la Municipalidad de Luján de Cuyo, The Trust for the Americas y VALOS”. image.png Julia Kerman, Directora Ejecutiva de Valos, aseveró: «En Valos construimos alianzas estratégicas para abordar desafíos sociales y ambientales. Como organización nos enorgullece ser parte del centro de aprendizaje del programa POETA que se forma como colaboración entre los tres sectores para, juntos, fomentar la educación y disminuir las brechas en nuestra sociedad. Desde nuestro espacio creemos en la responsabilidad que tiene el sector privado para generar una Mendoza sostenible, apoyado, en este caso, por Klimber -nuestro principal aliado económico-, Pampa Energía y la Segunda Seguros, quienes aportaron recursos para que esto sea posible.” Aludiendo a la colaboración que la institución tiene con Microsoft, aliado de Trust for the Americas, la Directora Ejecutiva afirmó que “aportan sus licencias para las aulas de la Franquicia Social POETA y, de este modo, se logra que las personas aprendan a manejar sus herramientas e incrementen sus oportunidades laborales.” Finalmente, Julia Kerman dijo que la generación de este espacio se consiguió gracias a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que brindó un lugar dentro del Centro Integrador Comunitario para que, desde Valos, se sumen más aliados económicos que ayuden a aumentar las horas de capacitación. Gracias a la alianza con Klimber, las instituciones apoyadas para ser miembros de la Franquicia Social reciben, de parte de The Trust for the Americas, los beneficios de la membresía avanzada que incluyen, entre otras cosas, acceso a contenidos del Aula Virtual en habilidades digitales para la vida y el emprendimiento, Licencias de Microsoft para las computadoras y capacitaciones para fortalecer su institucionalidad (comunicación, monitoreo, evaluación, entre otras).