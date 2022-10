El sueño de festejar su primer Día de la Madre a los 46 años

Si bien es una situación que genera felicidad y emoción, también existen mujeres que no pueden quedarse embarazada en el momento deseado y la esperanza pasa a jugar un rol fundamental.

La mujer hizo cinco inseminaciones y cuatro estudios de alta complejidad donde en el último logró quedarse embarazada. “El día que me dijeron que era positivo fue lo más hermoso que me pasó, lo recuerdo y me emocionó al igual que el día que la vi en la ecografía, fue una liberación única para mí”, aseguró emocionada.

Ser madre a los 46 es un desafío para ella, quien siente un “rejuvenecimiento” y admite que “uno de plantea muchas cosas, pero no me arrepiento de haber logrado lo que hice, quiero vivir todo lo posible junto a mi hija”.

Siempre seguir

Nazarena no busca dar consejos, pero si deja claro un mensaje para otras mujeres: “Nunca hay que bajar los brazos, el no ya lo tenemos y por eso, siempre hay que seguir intentando”.

MAMA A LOS 47 AÑOS - NAZARENA LANZAVEQUIA (MAMA DE ZAIRA)

- Gentileza: TVA San Rafael