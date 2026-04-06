6 de abril de 2026
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Otoño

El otoño transforma el Valle de Uco y potencia su atractivo turístico

Prestadores turísticos destacan el otoño como una de las mejores épocas para recorrer la zona del Valle de Uco.

El otoño en Mendoza y una estación ideal.

El otoño en Mendoza y una estación ideal.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

El otoño ya se hace sentir en el Valle de Uco y redefine por completo su paisaje, convirtiéndolo en uno de los destinos más atractivos de la temporada en Mendoza.

Los viñedos comienzan a teñirse de tonos rojizos y dorados, mientras la actividad vitivinícola entra en una de sus etapas más intensas.

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Vendimia y paisaje en su mejor momento

Con la cosecha en pleno desarrollo, el Valle de Uco ofrece una postal única: fincas en plena actividad y caminos rodeados de viñas que cambian de color.

Este proceso no solo marca un momento clave para la producción, sino que también suma valor a la experiencia turística, permitiendo a los visitantes acercarse al corazón de la actividad vitivinícola.

Clima ideal para recorrer el Valle de Uco

Uno de los principales atractivos del otoño es el clima. Las temperaturas moderadas permiten disfrutar de actividades al aire libre sin el calor del verano ni el frío del invierno.

Esto convierte a la región en un destino ideal para escapadas de fin de semana, especialmente durante los próximos feriados largos.

Embed - Otoño en el Valle de Uco: tiempo de cosechas, colores y experiencias

Gastronomía y experiencias en el Valle de Uco

La oferta turística se completa con propuestas gastronómicas que combinan productos regionales y vinos locales.

Restaurantes, bodegas y prestadores turísticos destacan esta época como una de las mejores para vivir experiencias enogastronómicas, con degustaciones, recorridos guiados y actividades vinculadas al vino.

Un destino para descubrir en otoño

Referentes del sector coinciden en que el otoño es una de las estaciones más recomendadas para visitar el Valle de Uco.

La combinación de paisaje, clima, producción en marcha y propuestas turísticas consolida a la región como una opción destacada para quienes buscan una experiencia diferente en Mendoza.

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