El ofrecimiento de Malargüe a los empleados municipales

El gremio que representa a los empleados municipales de Malargüe comenzaría la semana con medidas de fuerza, según sus publicaciones oficiales, al considerar que los aumentos propuestos por el Ejecutivo no satisfacen a los miembros paritarios de ATE . Habría concentración y asamblea este lunes.

benito.JPG La publicación de ATE Malargüe.

Las negociaciones continuaron hasta el viernes al mediodía en la Subsecretaria de Trabajo con la propuesta elevada por el municipio sureño, la que no habría sido aceptada por el gremio de los municipales, ya en su cuenta oficial de Facebook ATE Seccional Malargüe publica que "ante la nueva propuesta presentada hoy (la del pasado viernes), por la Municipalidad de Malargüe, la cual sigue siendo insuficiente en todos sus términos por las sumas no remunerativas en negro, ratificamos el paro para el día 15 de abril" dice la publicación que lleva la firma de Benito Martínez Secretario General ATE Malargüe, agregando que este lunes habrá "concentración en el palacio municipal" para analizar y votar si el ofrecimiento del Ejecutivo local es aceptado o no.