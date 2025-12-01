El Museo Humberto Lagiglia de San Rafael abrió sus puertas para una experiencia nocturna

En el marco de la propuesta “La Noche de los Museos” en San Rafael el Museo de Historia Natural “Humberto Lagiglia” abrió sus puertas en una propuesta libre y gratuita que disfrutaron cientos de sanrafaelinos.
Con visitas guiadas y libres hasta la medianoche, el museo de San Rafael ofreció a chicos y grandes una experiencia única.
En el marco de la propuesta “La Noche de los Museos” en San Rafael el Museo de Historia Natural “Humberto Lagiglia” abrió sus puertas en una propuesta libre y gratuita que disfrutaron cientos de sanrafaelinos.
Chicos y grandes pudieron disfrutar el mítico espacio de Balloffet y Amapola de una manera muy particular y en horario nocturno. Con luces bajas, música tenue y “experimentando” cada espacio, no faltaron las sorpresas ni las risas.
Los visitantes la calificaron como “una experiencia única”, con intervenciones audiovisuales y sensoriales que transformaron cada sala y le dieron a las colecciones un clima distinto.
Las propuestas incluyeron visitas guiadas y libres que se extendieron hasta la medianoche. De esta manera cada visitante pudo explorar el museo a su ritmo.
Pero eso no es todo, ya que la noche sumó música, foodtrucks, artesanos y productores, y el patio fue un gran espacio de encuentro para los presentes.
De esta manera, cientos de personas pudieron sorprenderse y disfrutar una noche de ciencia, cultura, sabores y aprendizajes.