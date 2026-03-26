El municipio de Tunuyán impulsa espacios recreativos para personas mayores

El municipio de Tunuyán puso en marcha una nueva edición del programa Juntos de Gira, una propuesta sociorecreativa, cultural y participativa destinada a personas adultas y adultas mayores.
El programa recorrerá distintos distritos de Tunuyán con propuestas recreativas y participación abierta.
El municipio de Tunuyán puso en marcha una nueva edición del programa Juntos de Gira, una propuesta sociorecreativa, cultural y participativa destinada a personas adultas y adultas mayores.
El ciclo se desarrollará en distintos espacios comunitarios del departamento, con encuentros de 15.00 a 17.00 horas, y es organizado por el municipio junto a la Jefatura de Adultos Mayores y el área de Gestión Social. La convocatoria es abierta y recorrerá diversos distritos a lo largo del año.
Desde su inicio en 2019, el programa ha sostenido su continuidad con una participación activa de alrededor de 200 personas distribuidas en siete distritos: Centro, Los Sauces, El Algarrobo, Colonia Las Rosas, Villa Seca, La Pintada y Vista Flores.
Darío Cirrincione, responsable de la Jefatura de Adultos Mayores, destacó la expectativa generada para esta nueva edición, impulsada por la alta demanda de quienes participaron en 2025. “Para muchas personas que están solas, este espacio representa contención, escucha y cercanía”, señaló.
Cada jornada propone actividades recreativas y de integración como juegos de cartas, teatro, lecturas, rondas de chistes, ejercicios de memoria con dichos y leyendas locales, además de trabajos de motricidad fina a través de manualidades y propuestas vinculadas a la música.
Asimismo, se comparte una merienda y se promueve la participación activa, favoreciendo el intercambio y la construcción de vínculos entre los asistentes.
El calendario de marzo y abril incluye encuentros, el 26 en el CIC El Algarrobo, el 27 en el Centro Cultural Colonia Las Rosas, el 31 en el CIC Centro y el 1 de abril en el CIC Villa Seca.
El cronograma continuará rotando por distintos puntos del departamento, con el objetivo de acercar las actividades a cada comunidad.
Durante 2025, la propuesta tuvo su cierre con una multitudinaria Peña del Adulto Mayor realizada en el Albergue Municipal, que reunió a más de 700 personas y se consolidó como uno de los momentos de mayor convocatoria.
De esta manera, Juntos de Gira reafirma su objetivo de promover el encuentro social, la participación activa y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios entre personas adultas y adultas mayores.