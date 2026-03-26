El municipio de Tunuyán impulsa espacios recreativos para personas mayores

El municipio de Tunuyán puso en marcha una nueva edición del programa Juntos de Gira , una propuesta sociorecreativa, cultural y participativa destinada a personas adultas y adultas mayores.

El ciclo se desarrollará en distintos espacios comunitarios del departamento, con encuentros de 15.00 a 17.00 horas, y es organizado por el municipio junto a la Jefatura de Adultos Mayores y el área de Gestión Social . La convocatoria es abierta y recorrerá diversos distritos a lo largo del año.

Desde su inicio en 2019, el programa ha sostenido su continuidad con una participación activa de alrededor de 200 personas distribuidas en siete distritos: Centro, Los Sauces, El Algarrobo, Colonia Las Rosas, Villa Seca, La Pintada y Vista Flores.

Darío Cirrincione, responsable de la Jefatura de Adultos Mayores , destacó la expectativa generada para esta nueva edición, impulsada por la alta demanda de quienes participaron en 2025. “Para muchas personas que están solas, este espacio representa contención, escucha y cercanía”, señaló.

Cada jornada propone actividades recreativas y de integración como juegos de cartas, teatro, lecturas, rondas de chistes, ejercicios de memoria con dichos y leyendas locales, además de trabajos de motricidad fina a través de manualidades y propuestas vinculadas a la música.

Asimismo, se comparte una merienda y se promueve la participación activa, favoreciendo el intercambio y la construcción de vínculos entre los asistentes.

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Cronograma y alcance territorial en Tunuyán

El calendario de marzo y abril incluye encuentros, el 26 en el CIC El Algarrobo, el 27 en el Centro Cultural Colonia Las Rosas, el 31 en el CIC Centro y el 1 de abril en el CIC Villa Seca.

El cronograma continuará rotando por distintos puntos del departamento, con el objetivo de acercar las actividades a cada comunidad.

Un programa en Tunuyán en crecimiento

Durante 2025, la propuesta tuvo su cierre con una multitudinaria Peña del Adulto Mayor realizada en el Albergue Municipal, que reunió a más de 700 personas y se consolidó como uno de los momentos de mayor convocatoria.

De esta manera, Juntos de Gira reafirma su objetivo de promover el encuentro social, la participación activa y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios entre personas adultas y adultas mayores.