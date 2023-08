El mercado de las autopartes en San Rafael y los efectos económicos

El repuestero Mario Atencio comentó sonre la actual situación del sector: "Estamos complicado como el comercio en general y de diferentes tipos de rubros, nosotros recibimos muchas cosas importadas, no hay entrega de repuesto, no hay precio, no hay stock. Esto viene muy mal desde hace un año, pero después de las últimas elecciones se echo a perder todo definitivamente, hay casas que sacaron la lista de precios y los aumentos son constantes a un promedio de 25 a 30%.".