El jefe de Vialidad Nacional salió al cruce del intendente de Malargüe

Malargüe-Respuesta de Jefe de Vialidad Nacional a intendente Ojeda

"Clarificar situaciones que son claras de por si" abrió Amstutz, para arremeter de inmediato diciendo que hay manifestaciones "malintencionadas" del intendente Ojeda, remarcando "nosotros hemos venido siempre con la verdad y este es un tema que esta judicializado, y hace un año atrás el señor intendente le hizo anuncios a todo el pueblo de Malargüe que gracias a él y gestiones provinciales se había destrabado el juicio", tras lo cual "me preguntaron a mi y yo le dije que no era verdad, que no era cierto lo que estaba diciendo el intendente" porque "la parte judicial sigue complicada, no la podemos destrabar, y el gobierno no puede pasar por encima de la Justicia".