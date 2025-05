El Hospital Enfermeros Argentinos aumentó la ocupación de camas por COVID: ¿qué dijo su director?

El director del Hospital Enfermeros Argentinos , Alejandro Torres , dialogó con TVA sobre el aumento de contagios por COVID , el impacto en las instalaciones del hospital y en la demanda de atención a la salud. Torres informó que la cantidad de internaciones aumentó en el hospital y que, de hecho, las camas no llegaron a cubrir la demanda por internaciones respiratorias. “Hace diez días tuvimos que aumentar la cantidad de camas en los pabellones para las internaciones”, aseguró.

“Aunque no lo veamos y no estemos en pandemia tenemos que tener en cuenta que todavía el COVID lo tenemos y hay mucha patología positiva”, advirtió el director del Hospital Enfermeros Argentinos del departamento de General Alvear. Si bien los desenlaces ya no son trágicos como en los inicios de la pandemia, lo cierto es que todavía la circulación del virus continúa.