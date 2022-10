El Clausura del fútbol malargüino puso primera

En el primero de los partidos, entre Club Esperanzas de Malvinas y San Lorenzo, el resultado fue un empate a 1, mientras que Vialidad Nacional superó ampliamente a Atlético Ferrosol por 3 a 0, mientras que Club Volantes Unidos y Club Deportivo Malargüe no se sacaron ventaja, al igualar 0 a 0 en el cierre de la jornada futbolística femenina. No se jugó el encuentro entre La Coruña y Club Deportiva Camping, porque este último equipo no se presentó, desprendiéndose, a través de información confiable, que Camping no disputaría el Clausura 2022.