Educación: la DGE desarrollará la corrida informática

Se llevará a cabo en dos etapas. La primera es exclusiva para los abanderados y escoltas que no quedaron inscriptos en la primera instancia, ya que tienen prioridad. L a segunda corrida se hace con el resto de los estudiantes que estén inscriptos .

Claudia Ferrar, subdirectora de educación secundaria de la zona sur amplió conceptos al respecto: "Lo que define primero es el puntaje de los chicos, hemos trabajado mucho con los papas, para que realmente pongan en las listas de opciones, las escuelas que realmente les interesa, es preferible que si no salió el establecimiento que les interesa veamos si en otra instancia podemos hacer la inscripción y no que salga un banco que después los padres no lo quieran".