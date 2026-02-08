Deporte y salud en General Alvear: controles cardiológicos gratuitos para jóvenes del departamento

Entrega de informes de salud y deporte en General Alvear.

Los estudios fueron realizados durante el año pasado a deportistas de entre 6 y 16 años que integran las escuelas de Mini Vóley, Básquet, Handball y Hockey. En total, se llevaron a cabo 180 electrocardiogramas, todos de manera gratuita, sin que se detectaran patologías en los participantes.

Trabajo articulado entre General Alvear y el Hospital Enfermeros Argentinos La iniciativa se concretó a través de un trabajo articulado entre la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes y el Hospital Enfermeros Argentinos, con la participación de profesores de las distintas disciplinas y del equipo de enfermería comunitaria. En este marco, el director de Deportes, Alberto Gómez, expresó: “se trata de un trabajo articulado muy lindo, necesario y útil”.

La actividad reafirma la importancia del trabajo conjunto entre deporte y salud, priorizando la prevención y el cuidado integral de niños y adolescentes que practican actividad física.