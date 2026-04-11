Crecen las consultas por salud mental tras la pandemia en San Rafael

En los últimos años, especialmente en el período posterior a la pandemia, se ha registrado un aumento sostenido en las consultas vinculadas a la salud mental en el departamento de San Rafael .

Según advierten especialistas, el incremento de la presión social en distintos ámbitos ha llevado a muchas personas a atravesar situaciones de estrés, depresión y ataques de pánico , lo que en numerosos casos deriva en consultas urgentes.

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A este escenario se suma un crecimiento significativo en las consultas por consumos problemáticos. No solo se trata del uso de sustancias, sino también de otras conductas como el juego compulsivo, el abuso de pantallas y distintas formas de dependencia vinculadas a hábitos cotidianos .

Estos factores reflejan un cambio en la forma en que la sociedad percibe la salud mental , que comienza a ser considerada como un aspecto central del bienestar integral.

Un cambio de paradigma

En este contexto, la salud mental gana mayor visibilidad y relevancia en comparación con décadas anteriores, cuando este tipo de problemáticas no siempre eran abordadas o incluso eran minimizadas.

El aumento de consultas también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los espacios de atención y acompañamiento, así como de promover la concientización y el acceso a herramientas para el cuidado emocional.