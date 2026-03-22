22 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Maratón

Con récord de inscriptos, Mendoza vivió una multitudinaria Media Maratón 2026

La Ciudad de Mendoza fue escenario de una jornada histórica, con récord de corredores y miles de personas acompañando uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario.

La Media Maratón de Mendoza 2026 se vivió como una verdadera fiesta del deporte en la Ciudad de Mendoza

La Media Maratón de Mendoza 2026 se vivió como una verdadera fiesta del deporte en la Ciudad de Mendoza

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Departamentales

La Media Maratón 2026 se vivió como una verdadera fiesta del deporte en la Ciudad de Mendoza. El evento contó con la participación de más de 2.600 corredores, una cifra que marcó un récord histórico para el acontecimiento.

Desde las primeras horas del día, el Parque Central comenzó a recibir a los runners que se preparaban para la largada. En una mañana fresca, con el sol asomando lentamente, el ambiente se llenó de entusiasmo entre rutinas de entrada en calor, saludos y la expectativa previa al inicio.

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La imponente largada sobre calle Mitre dio paso a una jornada que tuvo distancias de 21K y 10K, convocando a atletas locales, nacionales y a miles de personas que acompañaron a lo largo del recorrido.

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El intendente Ulpiano Suarez, quien participó en los 10 kilómetros, destacó el crecimiento sostenido del evento

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En el plano deportivo, el gran protagonista volvió a ser Ignacio Erario, quien se quedó con el primer puesto en los 21K, ratificando su dominio en la competencia. Completaron el podio Carlos Becerra y Juan Emilio Medina.

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En el plano deportivo, el gran protagonista volvió a ser Ignacio Erario, quien se quedó con el primer puesto en los 21K

En el plano deportivo, el gran protagonista volvió a ser Ignacio Erario, quien se quedó con el primer puesto en los 21K

En la categoría femenina, Natacha Castaño también repitió victoria, seguida por María Belén Alegre y Ailín Funes.

Por su parte, en los 10K, el triunfo fue para Juan Martín Fernández, escoltado por Mariano García y Gustavo Galeano. Entre las mujeres, la ganadora fue Paula Yacante, seguida por Florencia Farías y Daiana Olguín.

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Natacha Castaño también repitió victoria, seguida por María Belén Alegre y Ailín Funes

Natacha Castaño también repitió victoria, seguida por María Belén Alegre y Ailín Funes

"Una verdadera fiesta en la Ciudad"

El intendente Ulpiano Suarez, quien participó en los 10 kilómetros, destacó el crecimiento sostenido del evento: "Estamos contentos con esta nueva edición de un clásico para los runners de Mendoza y del país. Pude disfrutar de los 10 kilómetros, hice un tiempo de una hora clavada", expresó.

Además, remarcó el impacto de la convocatoria: "Hay récord de inscriptos con 2.600 participantes. Y además hay miles de personas acompañando. Es una verdadera fiesta en la Ciudad".

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Mendoza, cada vez más posicionada como Ciudad del Deporte

El jefe comunal también puso el foco en el rol estratégico de este tipo de eventos: "Somos una Ciudad del Deporte. Esta competencia, junto a otras como la Maratón Internacional, forman parte de una agenda que crece año a año", sostuvo.

En ese sentido, subrayó el impacto económico y turístico: "Esto genera movimiento: viene gente de afuera, se aloja, consume y eso impulsa el turismo deportivo y el desarrollo económico de la capital".

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El evento contó con la participación de más de 2.600 corredores

El evento contó con la participación de más de 2.600 corredores

De cara al futuro, Suarez adelantó el objetivo de seguir creciendo: "Queremos reforzar la promoción en otras provincias. Es una carrera única en Argentina y vamos por los 3.000 participantes el próximo año".

Historias que inspiran dentro y fuera del circuito

Uno de los momentos más destacados fue el cruce de meta del intendente junto a Mario del Podio, un histórico del running que, a sus 80 años, continúa participando y ya suma todas las ediciones de la prueba.

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Uno de los momentos más destacados fue el cruce de meta del intendente junto a Mario del Podio

Uno de los momentos más destacados fue el cruce de meta del intendente junto a Mario del Podio

Por su parte, Erario celebró una nueva victoria "en casa": "Esto es como correr en casa, vivo a dos cuadras. Estoy muy contento de estar con mi gente y agradecido a todos los mendocinos que hacen posible esta carrera", afirmó.

El atleta también dejó un mensaje inclusivo sobre el deporte: "El running es para cualquiera. Es un deporte democrático: solo se necesita un par de zapatillas y ganas. Una vez que corrés tu primera carrera, no hay vuelta atrás".

Un evento organizado y seguro

La competencia contó con un amplio operativo de tránsito y seguridad que permitió un desarrollo ordenado en ambos circuitos. Finalizada la jornada, se realizó una limpieza integral para garantizar la rápida normalización de los espacios públicos.

Clasificación general

21K – Varones

  1. Ignacio Erario – 1h05’12”
  2. Carlos Becerra – 1h09’17”
  3. Juan Emilio Medina – 1h12’11”

21K – Mujeres

  1. Natacha Castaño – 1h17’49”
  2. María Belén Alegre – 1h22’40”
  3. Ailín Funes – 1h23’42”

10K – Varones

  1. Juan Martín Fernández – 31’33”
  2. Mariano García – 31’51”
  3. Gustavo Galeano – 34’39”

10K – Mujeres

  1. Paula Yacante – 38’34”
  2. Florencia Farías – 39’00”
  3. Daiana Olguín – 39’27”
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