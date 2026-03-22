Con récord de inscriptos, Mendoza vivió una multitudinaria Media Maratón 2026

La Media Maratón de Mendoza 2026 se vivió como una verdadera fiesta del deporte en la Ciudad de Mendoza

La Media Maratón 2026 se vivió como una verdadera fiesta del deporte en la Ciudad de Mendoza . El evento contó con la participación de más de 2.600 corredores , una cifra que marcó un récord histórico para el acontecimiento.

Desde las primeras horas del día, el Parque Central comenzó a recibir a los runners que se preparaban para la largada. En una mañana fresca, con el sol asomando lentamente, el ambiente se llenó de entusiasmo entre rutinas de entrada en calor, saludos y la expectativa previa al inicio.

Media Maratón de Mendoza 2026: más de 2.500 inscriptos y cortes de tránsito confirmados

La imponente largada sobre calle Mitre dio paso a una jornada que tuvo distancias de 21K y 10K , convocando a atletas locales, nacionales y a miles de personas que acompañaron a lo largo del recorrido.

En el plano deportivo , el gran protagonista volvió a ser Ignacio Erario , quien se quedó con el primer puesto en los 21K , ratificando su dominio en la competencia. Completaron el podio Carlos Becerra y Juan Emilio Medina .

El intendente Ulpiano Suarez, quien participó en los 10 kilómetros, destacó el crecimiento sostenido del evento

maratón, ciudad, mendoza En el plano deportivo, el gran protagonista volvió a ser Ignacio Erario, quien se quedó con el primer puesto en los 21K Foto: Prensa Mendoza Ciudad

En la categoría femenina, Natacha Castaño también repitió victoria, seguida por María Belén Alegre y Ailín Funes.

Por su parte, en los 10K, el triunfo fue para Juan Martín Fernández, escoltado por Mariano García y Gustavo Galeano. Entre las mujeres, la ganadora fue Paula Yacante, seguida por Florencia Farías y Daiana Olguín.

maratón, mendoza, ciudad Natacha Castaño también repitió victoria, seguida por María Belén Alegre y Ailín Funes Foto: Prensa Mendoza Ciudad

"Una verdadera fiesta en la Ciudad"

El intendente Ulpiano Suarez, quien participó en los 10 kilómetros, destacó el crecimiento sostenido del evento: "Estamos contentos con esta nueva edición de un clásico para los runners de Mendoza y del país. Pude disfrutar de los 10 kilómetros, hice un tiempo de una hora clavada", expresó.

Además, remarcó el impacto de la convocatoria: "Hay récord de inscriptos con 2.600 participantes. Y además hay miles de personas acompañando. Es una verdadera fiesta en la Ciudad".

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Mendoza, cada vez más posicionada como Ciudad del Deporte

El jefe comunal también puso el foco en el rol estratégico de este tipo de eventos: "Somos una Ciudad del Deporte. Esta competencia, junto a otras como la Maratón Internacional, forman parte de una agenda que crece año a año", sostuvo.

En ese sentido, subrayó el impacto económico y turístico: "Esto genera movimiento: viene gente de afuera, se aloja, consume y eso impulsa el turismo deportivo y el desarrollo económico de la capital".

maratón, mendoza El evento contó con la participación de más de 2.600 corredores Foto: Prensa Mendoza Ciudad

De cara al futuro, Suarez adelantó el objetivo de seguir creciendo: "Queremos reforzar la promoción en otras provincias. Es una carrera única en Argentina y vamos por los 3.000 participantes el próximo año".

Historias que inspiran dentro y fuera del circuito

Uno de los momentos más destacados fue el cruce de meta del intendente junto a Mario del Podio, un histórico del running que, a sus 80 años, continúa participando y ya suma todas las ediciones de la prueba.

mendoza, maratón Uno de los momentos más destacados fue el cruce de meta del intendente junto a Mario del Podio Foto: Prensa Mendoza Ciudad

Por su parte, Erario celebró una nueva victoria "en casa": "Esto es como correr en casa, vivo a dos cuadras. Estoy muy contento de estar con mi gente y agradecido a todos los mendocinos que hacen posible esta carrera", afirmó.

El atleta también dejó un mensaje inclusivo sobre el deporte: "El running es para cualquiera. Es un deporte democrático: solo se necesita un par de zapatillas y ganas. Una vez que corrés tu primera carrera, no hay vuelta atrás".

Un evento organizado y seguro

La competencia contó con un amplio operativo de tránsito y seguridad que permitió un desarrollo ordenado en ambos circuitos. Finalizada la jornada, se realizó una limpieza integral para garantizar la rápida normalización de los espacios públicos.

Clasificación general

21K – Varones

Ignacio Erario – 1h05’12” Carlos Becerra – 1h09’17” Juan Emilio Medina – 1h12’11”

21K – Mujeres

Natacha Castaño – 1h17’49” María Belén Alegre – 1h22’40” Ailín Funes – 1h23’42”

10K – Varones

Juan Martín Fernández – 31’33” Mariano García – 31’51” Gustavo Galeano – 34’39”

10K – Mujeres