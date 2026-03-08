8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Inclusión y cultura

Ciudad Universitaria Mendoza ofrece cursos de lengua de señas e italiano en marzo

: La Municipalidad de Mendoza invita a estudiantes y público general a participar de capacitaciones gratuitas y online con certificación incluida.

image

Entre las actividades destacadas se encuentra el Curso de Lengua de Señas, organizado por Ciudad Universitaria junto a la Subdirección de Inclusión, Accesibilidad y Derechos Humanos del municipio. Esta propuesta está destinada a estudiantes universitarios y a la comunidad en general. Y se desarrollará en dos niveles para favorecer un mejor proceso de aprendizaje.

Lee además
Derechos y ciencia en el Día Internacional de la Mujer (Gentileza). video
Derechos

"El Día de la Mujer es cada día", la reflexión de una científica mendocina
Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo

El curso se dictará los miércoles 11 y 25 de marzo, correspondientes al primer y segundo nivel respectivamente, de 9 a 11 horas, en el Microcine de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (subsuelo), ubicado en 9 de Julio 500. La capacitación contará con certificación.

Quienes deseen participar pueden obtener más información comunicándose al correo [email protected], a través del Instagram @ciudaduniversitaria_, o al teléfono 2614695066. La inscripción se realiza mediante formulario online desde este enlace directo.

image

Curso de Introducción al Italiano en Ciudad Universitaria Mendoza

Por otra parte, Ciudad Universitaria, en colaboración con el Instituto Mendolinguasbr, abrirá las inscripciones para el Curso de Introducción al Italiano Nivel Básico, una propuesta destinada a personas sin conocimientos previos del idioma.

La iniciativa busca fomentar el interés por la lengua y la cultura italiana, brindando herramientas fundamentales para el desarrollo de la comprensión y la expresión oral y escrita. Durante el cursado se incorporará vocabulario esencial, estructuras gramaticales básicas y recursos comunicativos para desenvolverse en situaciones cotidianas.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad 100% online, con clases en vivo a través de Google Meet, acompañadas por una plataforma virtual con material audiovisual y un espacio de consultas para los participantes. El curso comenzará el miércoles 11 de marzo, se dictará los miércoles de 16 a 17 horas y tendrá una duración total de 16 clases. Al finalizar, los asistentes recibirán certificación.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. El valor de la inscripción es de $15.000 y la cuota mensual es de $50.000.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al +54 9 261 207 1388 o completar el formulario disponible en el siguiente enlace digital.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael extiende su Plan de Asfalto y mejora la movilidad en la zona Sur

Convenio estratégico: Lavalle y COVIAR lanzan agenda para fortalecer el sector vitivinícola

La causa por abigeato de esta semana en Malargüe sumó más detenidos

Más de una semana dedicada a la salud de la mujer en General Alvear

"Universos compartidos": un recorrido por el talento artístico local en Guaymallén

Agricultura del futuro: capacitaron a productores de General Alvear en uso de drones

Atención fanáticos de la música: ya se consiguen entradas para el Festival del Malbec y el Olivo

Cómo hacer mermeladas seguras: capacitaron a emprendedores en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo

Las Más Leídas

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Transitar con precuación

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo