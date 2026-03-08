Ciudad Universitaria Mendoza ofrece cursos de lengua de señas e italiano en marzo

La Municipalidad de Mendoza invita a estudiantes universitarios y público en general a sumarse a la agenda de actividades prevista para marzo . La programación de Ciudad Universitaria Mendoza incluye capacitaciones y propuestas educativas. El objetivo es promover el aprendizaje, la inclusión y el acceso a nuevas oportunidades formativas.

Entre las actividades destacadas se encuentra el Curso de Lengua de Señas , organizado por Ciudad Universitaria junto a la Subdirección de Inclusión, Accesibilidad y Derechos Humanos del municipio . Esta propuesta está destinada a estudiantes universitarios y a la comunidad en general. Y se desarrollará en dos niveles para favorecer un mejor proceso de aprendizaje.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo

Derechos "El Día de la Mujer es cada día", la reflexión de una científica mendocina

El curso se dictará los miércoles 11 y 25 de marzo , correspondientes al primer y segundo nivel respectivamente, de 9 a 11 horas, en el Microcine de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (subsuelo), ubicado en 9 de Julio 500. La capacitación contará con certificación.

Quienes deseen participar pueden obtener más información comunicándose al correo [email protected] , a través del Instagram @ciudaduniversitaria_, o al teléfono 2614695066. La inscripción se realiza mediante formulario online desde este enlace directo.

image

Curso de Introducción al Italiano en Ciudad Universitaria Mendoza

Por otra parte, Ciudad Universitaria, en colaboración con el Instituto Mendolinguasbr, abrirá las inscripciones para el Curso de Introducción al Italiano Nivel Básico, una propuesta destinada a personas sin conocimientos previos del idioma.

La iniciativa busca fomentar el interés por la lengua y la cultura italiana, brindando herramientas fundamentales para el desarrollo de la comprensión y la expresión oral y escrita. Durante el cursado se incorporará vocabulario esencial, estructuras gramaticales básicas y recursos comunicativos para desenvolverse en situaciones cotidianas.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad 100% online, con clases en vivo a través de Google Meet, acompañadas por una plataforma virtual con material audiovisual y un espacio de consultas para los participantes. El curso comenzará el miércoles 11 de marzo, se dictará los miércoles de 16 a 17 horas y tendrá una duración total de 16 clases. Al finalizar, los asistentes recibirán certificación.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. El valor de la inscripción es de $15.000 y la cuota mensual es de $50.000.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al +54 9 261 207 1388 o completar el formulario disponible en el siguiente enlace digital.