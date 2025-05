Ciudad brindará un ciclo de charlas que abordará el bienestar de tu mascota

Pero en esta jornada de charlas , que es abierta para todo público y no requiere de inscripción, no solo se retirará el kit sino que también se podrán presenciar las distintas propuestas de contenidos vinculados al bienestar animal que brindarán oralmente diversos especialistas e instituciones del rubro.

image.png

Las charlas

16.30 horas - “10 tips ante una emergencia con mi perro o gato”. A cargo del veterinario Francisco Dell’ Agnola – Mat 1146. Se abordarán algunas herramientas vinculadas a emergencias que pueden ocurrir con nuestros animales de compañía.

17.30 horas - "Murciélagos, rabia y tenencia responsable". A cargo de la Fundación Cullunche . Se expondrá acerca de la importancia de comprender el rol ecológico de los murciélagos, los riesgos de la rabia y cómo prevenirla mediante la tenencia responsable de mascotas. El objetivo será concientizar sobre salud pública y fomentar el respeto por la fauna silvestre.

18.30 horas - "Bienestar animal y comportamiento en perros y gatos: claves para una convivencia feliz". A cargo de la veterinaria etóloga Gabriela Quesada – Mat 751. Adoptar un animal es un acto de amor, pero también una gran responsabilidad. En esta charla se abordarán los aspectos fundamentales del bienestar animal, se hablará acerca del comportamiento de perros y gatos desde una perspectiva preventiva.

Maratón Animal 2025

Para quienes aman los animales, no sólo se trata de seres vivos si no muchas veces de una compañía cotidiana que les alegra el día a día. Y esto de que el animal es el mejor amigo del ser humano no es una frase hecha y vacía; para aquellas personas que comparten su vida con sus mascotas como un miembro más de la casa, es una realidad.

Por eso la municipalidad conducida por Ulpiano Suarez invita a celebrar junto a esos pequeños, medianos o gigantes – en algunos casos- compañeros de aventura en esta maratón que, lejos de ser una competencia, es un encuentro para disfrutar en plenitud. También, habrá importantes sorteos, el Móvil Veterinario de la Ciudad de Mendoza realizando vacunaciones y los infaltables puestos de hidratación para los perritos.

Cabe, asimismo, tener presente que con la Maratón Animal la comuna busca fomentar la participación ciudadana en defensa y protección de los animales. Igualmente, preservar su salud, remarcando la importancia del deporte y la vida saludable. También, concientizar acerca de los cuidados responsables y respetuosos hacia los animales y valorar su interrelación con las personas.

image.png

Inscripción a la Maratón Animal 2025: todo lo que necesitás tener en cuenta para llevar a tu mascota

La participación en la Maratón Animal 2025 es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa a través de AccessFan(una persona, un animal). Antes de anotarse se recomienda leer las bases y condiciones del evento. Hasta el momento, 700 personas inscribieron a sus mascotas. Estás a tiempo de sumar a la tuya, anotate acá.

Categoría: recreativa. Podés correr, trotar o caminar junto a tu animal de compañía.

recreativa. Podés correr, trotar o caminar junto a tu animal de compañía. Distancia: 3.1 km.

3.1 km. Recorrido: comenzará en calle Mitre y Las Cubas, mano al sur hasta la calle Agustín Maza doblando hacia el oeste hasta calle Chile, girando al norte hasta Vendimiadores, girando al oeste hasta El Parral, continuando por calle Perú hasta Damian Hudson donde gira al este hasta Mitre siguiendo camino al sur hasta el lugar de llegada (Mitre y Las Cubas).

comenzará en calle Mitre y Las Cubas, mano al sur hasta la calle Agustín Maza doblando hacia el oeste hasta calle Chile, girando al norte hasta Vendimiadores, girando al oeste hasta El Parral, continuando por calle Perú hasta Damian Hudson donde gira al este hasta Mitre siguiendo camino al sur hasta el lugar de llegada (Mitre y Las Cubas). Lugar: Parque Central de la Ciudad de Mendoza.

Parque Central de la Ciudad de Mendoza. Horario de concentración: 10 horas

10 horas Horario de largada: 10.30 horas

10.30 horas Finalización del evento: 12.30 horas

Boxes de hidratación: las mascotas tendrán disponibles, en la largada y al final del recorrido, bateas con agua para que puedan hidratarse. Este año, se suma un nuevo punto de hidratación durante el recorrido en el Parque Lineal (sobre calle Perú).

Acompañan el evento

Salud animal: estará presente el Móvil Veterinario de la Ciudad de Mendoza, realizando vacunaciones antirrábicas.

Organizaciones sociales, protectoras y promotores por la empatía animal ofrecerán información sobre los cuidados responsables.

Pet Shops: Está de pelos, Gatitos Locos, Confecciones Arcoiris, Benicio Square Ropa, Kiwi Diseño Animal.

Veterinarias.

Hacen posible la Maratón Animal 2025, la participación de los siguientes sponsor: KONGO, PSA y Distribuidora El Sauce.