Cementerio de San Carlos: continúa el misterio de "Chuqui"

La historia relatada acerca de la supuesta ocurrencia de un fenómeno paranormal en el Cementerio de San Carlos sigue siendo motivo de investigación del equipo periodístico de Noticiero Andino Valle de Uco , porque mas allá de las versiones oficiales u oficiosas, todavía no existe una información clara que pueda arrojar certezas sobre este hecho tan poco usual.

Tratando de encontrar las fuentes de la noticia, no solamente recorrimos el Cementerio de San Carlos y sus alrededores sino que también pudimos dar con los padres de un de los menores involucrados en el suceso quienes, con algunas condiciones especiales como no aparecer en cámara, accedieron a contar su versión de los hechos, deslizando dentro de las mismas fuertes críticas hacia algunos medios porque, según aseguraron, Noticiero Andino Valle de Uco ha sido el único medio que dialogó con los involucrados, al menos en forma indirecta, con los padres.

Los padres entrevistados viven muy cerca del Cementerio de San Carlos, de la observación de su vivienda se desprende que se trata de una familia de clase media y, del diálogo personal, también se advierte que hay cierto nivel de educación y cuidado en el lenguaje; lo que no implica que puedan creer (o no) en este tipo de historias; sino que estamos hablando de personas preocupadas por sus hijos no solo en educación y la vestimenta, sino en los detalles del entorno de amistades que rodea y frecuentan sus hijos.