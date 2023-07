Campaña de testeos para hepatitis B y C en el Hospital Enfermeros Argentinos

Desde el área de infectología del Hospital Enfermeros Argentinos en General Alvear se anunció el inicio de una campaña de testeos de Hepatitis B Y C durante todo el mes de julio. El test permite iniciar un tratamiento oportuno y evitar la transmisión. Trabajadoras de la salud detallaron sobre los testeos y la campaña: "Las hepatitis virales son un grupo dentro de todos los tipos de hepatitis que puede haber, las más habituales son la A, B, C, D y E. Dentro de estas, algunas dan enfermedades agudas, que no enteramos que las tenemos, porqué nos sentimos mal, tenemos fiebre, vómitos y a veces ponerse amarilla la piel. Y la otras son hepatitis crónicas que no nos enteramos que las tenemos hasta hacernos un análisis, esas son las B y C, las mismas se pueden dar en cualquier momento del año y de la vida, para algunas de ellas como la B hay vacunas dentro del calendario oficial de vacunación".