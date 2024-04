Bronca y malestar en una localidad de General Alvear por perros envenenados

Uno de los lugareños afirmó que "hace una semana atrás envenenaron un perro y en esta semana dos más; no tenemos ideas quién puede ser y por qué motivo. Acá en el barrio nos conocemos todos y ahora cada dueño de algún animal se está cuidando por un tema de prevención. Dejan un tupper en alguna casa con carne molida y el veneno, todavía no podemos radicar una denuncia porque no conocemos a los responsables de este accionar".