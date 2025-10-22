22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Espíritu Gaucho

Briana, la pequeña de General Alvear que soñó con un cumpleaños criollo y lo hizo realidad

La pequeña de General Alvear pidió festejar con un “día criollo” junto a amigos, caballos, música folclórica y asado en la finca de sus abuelos.

Briana Cortez montando su caballo desde General Alvear.

Briana Cortez montando su caballo desde General Alvear.

Pasada las 10:00 horas la cabalgata llegó a destino junto a los invitados para disfrutar las clásicas tortas al rescoldo, tortas fritas, luego los tradicionales pasteles y el infaltable asado. La finca de los abuelos de Briana fue el epicentro de los festejos con la actuación en vivo, nada más y nada menos que de Los Barrositos y del reconocido Ariel Martínez, que le pusieron música campera a la tarde.

Lee además
Labor comunitaria en el Merendero Las Manitos de General Alvear. video
Acción conjunta por el ambiente

Jóvenes y el Municipio de General Alvear unieron fuerzas para forestar el merendero "Las Manitos"
Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales en San Rafael y Carmensa.
¡ATENCIÓN!

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales: convocatorias para San Rafael y Carmensa

Además, su papá Brian, junto a Julián Peñaloza, relataron jineteadas simbólicas con un toro mecánico como centro de la escena. Un festejo único que denota cuando las tradiciones se llevan en la sangre, se respetan, pero por sobre todo se honran desde la cuna.

Brian cuenta que su hija Briana pidió algo muy especial para su cumpleaños; "ella quería una cabalgata a la Finca de los abuelos, así que el sábado recorrimos aproximadamente 10 kilómetros junto a otros 10 niños más los grandes para disfrutar un día de campo. Desde sus 6 años ella pide festejar de esta manera y eso nos pones muy orgullosos". Briana por su parte, cuenta: "Este año fue diferente y quise para mi cumpleaños hacer una cabalgata, me gusta el campo y a veces junto los huevos, le doy de comer a los conejos, le doy pasto a los caballos y colaboro con lo que haga falta".

Desde General Alvear, la historia de vida de la pequeña Briana Cortez

Embed - CUMPLIÓ 9 AÑOS Y LO FESTEJÓ CON UNA CABALGATA GAUCHA

Temas
Seguí leyendo

Un simulacro de juicio por jurado en General Alvear buscó generar reflexión entre los jóvenes

Implementan en General Alvear un sistema para evitar la caída del cabello durante la quimioterapia

Germán Herrada, el nuevo presidente que busca fortalecer el vínculo entre lo público y lo privado

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

Ramiro Labay deja esta noche la presidencia de la Cámara de Comercio de General Alvear

Fatal accidente en General Alvear: una mujer murió y una menor está grave tras el vuelco de una camioneta

Otro capítulo en la disputa entre Merlos y Molero: carta documento del árbitro al intendente

General Alvear habilitó el registro de daños por helada para cultivos frutales

LO QUE SE LEE AHORA
Malargüe cierra la campaña con el debate de candidatos a concejales. video
Democracia y participación

Malargüe cierra la campaña con el debate de candidatos a concejales

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte. 
penas de 10 años de cárcel

Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

Te Puede Interesar

El candidato de Fuerza Justicialista pasó por Aconcagua Radio en el cierre de la campaña.
Entrevista

Emir Félix en Aconcagua Radio: "El país está gobernado por un presidente disociado de la realidad"

Por Aconcagua Radio
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

Por Carla Canizzaro