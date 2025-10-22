Briana, la pequeña de General Alvear que soñó con un cumpleaños criollo y lo hizo realidad

Briana Cortez montando su caballo desde General Alvear.

Pasada las 10:00 horas la cabalgata llegó a destino junto a los invitados para disfrutar las clásicas tortas al rescoldo, tortas fritas, luego los tradicionales pasteles y el infaltable asado. La finca de los abuelos de Briana fue el epicentro de los festejos con la actuación en vivo, nada más y nada menos que de Los Barrositos y del reconocido Ariel Martínez, que le pusieron música campera a la tarde.

Además, su papá Brian, junto a Julián Peñaloza, relataron jineteadas simbólicas con un toro mecánico como centro de la escena. Un festejo único que denota cuando las tradiciones se llevan en la sangre, se respetan, pero por sobre todo se honran desde la cuna.

Brian cuenta que su hija Briana pidió algo muy especial para su cumpleaños; "ella quería una cabalgata a la Finca de los abuelos, así que el sábado recorrimos aproximadamente 10 kilómetros junto a otros 10 niños más los grandes para disfrutar un día de campo. Desde sus 6 años ella pide festejar de esta manera y eso nos pones muy orgullosos". Briana por su parte, cuenta: "Este año fue diferente y quise para mi cumpleaños hacer una cabalgata, me gusta el campo y a veces junto los huevos, le doy de comer a los conejos, le doy pasto a los caballos y colaboro con lo que haga falta".

CUMPLIÓ 9 AÑOS Y LO FESTEJÓ CON UNA CABALGATA GAUCHA