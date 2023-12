AMAF cumplió 35 años de amor y compromiso con la educación

View this post on Instagram

Susana Salas es una de las mujeres que más años lleva dentro de la asociación, desempañándose en diversas funciones a lo largo de los 35 años. “La casa de Susana era como nuestra sede porque todo se lograba ahí, es por eso que decidimos darle su nombre a este espacio”, subrayó Gaggioli.

Cuál es la tarea de servicio a la comunidad que presta AMAF

AMAF cuenta con cuatro jardines maternales distribuidos en distintos puntos del departamento, que brindan atención durante todo el año incluso en vacaciones de verano y el receso invernal a los infantes y preadolescentes de la región sureña.

Susana Salas, homenajeada en la ocasión, mostró su felicidad por esta acción de AMAF

Susana Salas se expresó sobre este sentido homenaje que le brinda la Asociación y comentó: "Para mi es algo impensable, no me imaginé nunca que estaban haciendo esto las chicas. Es una alegría enorme que reconozcan el trabajo que he llevado adelante con todo gusto, porqué era para ayudar a los niños. Tengo 86 años y pienso seguir trabajando mientras pueda".

Dónde se ubica la sede inaugurada por AMAF

La flamante sede de AMAF se encuentra ubicada en el Jardín Mercedes de San Martín, sito en calle 9 de julio 445 del Barrio San Carlos.

Gentileza: TVA General Alvear

