La música de Vendimia 2023 va tomando su dimensión

-¿Cómo es dirigir la orquesta de los músicos de Vendimia?

-Es un proceso muy complejo y la dirección no es solamente dirigir a los músicos. Son un montón de cuestiones desde la administración, selección de los músicos y de la composición de las obras porque tenemos. Un 70% de la música es original y es un trabajo bastante complejo que lleva muchísimo tiempo; pero a la vez es hermoso, muy satisfactorio, pues tenemos unos músicos que son increíbles.

-¿Cómo llegaste a este equipo vendimial?

-Me llamaron hace tiempo y me ofrecieron ser parte del staff. Fue una muy muy grata sorpresa y en su momento dije “Bueno… no me lo pensaba porque estaba con otras cosas”. Pero después me decidí a participar de un equipo que ya venía trabajando desde hace tiempo y, por suerte, es un equipo hermoso con el que puede tener muchísima química sobre todo para poder integrar cada cuadro. Pensemos que la música no va sola sino va pensada para una puesta concreta. Tengo muy buena afinidad con la coreógrafa, somos amigos desde hace muchísimo y hemos trabajado juntos. He hecho colaboraciones con el equipo esta es mi primera vez en un Acto Central.

-¿Te imaginás en el Frank Romero Day?

-¡Sí, claro que me lo imagino! Es lo que me prepara emocional y psicológicamente. Todos tenemos que pensar e imaginar ese momento antes de hacer algo tan grande, porque tenemos que proyectarnos. Yo imagino que va a ser un espectáculo colosal, porque lo hemos pensado como un espectáculo colosal en un teatro griego.

-¿Qué vamos a escuchar?

-El espectáculo tiene esa impronta de los juglares. Imagino algo majestuoso e impactante. La música que hemos generado por momentos tiene como un aire muy mágico, es bastante fílmica (con mucha influencia la música de películas). Entonces trabajar en un guion como este de Jorgelina Flores es algo muy interesante porque te permite hacer cosas distintas, justificando movimientos o cosas un poco raras o locas. Por momentos nos vamos a encontrar que tiene como un aire muy mágico. Y también tenemos una participación de la murga y vamos a aprovechar eso.

-¿Y en cuánto a la música popular de Cuyo?

-La música de esta fiesta tiene una columna vertebral y es la música de Mendoza. Vamos a decir es guitarra de Cuyo será la gran protagonista. Pero más allá del folclore habrá sonidos que permitirán que se tenga una película en vivo. Vamos tirando pistas de melodías que aparecen al principio y que aparecen en el medio, cerrando al final.

