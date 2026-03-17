Condenaron a exfuncionarios de Francisco Pérez por malversación con facturas apócrifas

La Justicia provincial condenó a dos exfuncionarios de la Dirección de Ganadería durante la gestión de Francisco Pérez por un esquema de malversación de caudales públicos mediante facturas apócrifas.
La Justicia encontró probado un esquema de maniobras irregulares en la Dirección de Ganadería. Quiénes son los dos exfuncionarios que recibieron sanciones.
La Justicia provincial condenó a dos exfuncionarios de la Dirección de Ganadería durante la gestión de Francisco Pérez por un esquema de malversación de caudales públicos mediante facturas apócrifas.
Se trata de Juan Manuel Tejada, exdirector del área, y Javier Romo, exencargado de Compras, quienes fueron encontrados culpables por un tribunal del Fuero Penal Colegiado, integrado por David Mangiafico, Mateo Bermejo y Carlos Torres.
El fallo estableció sanciones diferenciadas para los acusados:
La magnitud de la multa aplicada a Tejada se definió tras una actualización del perjuicio económico causada al Estado, solicitada por la fiscal Laura Rousselle durante el juicio.
Durante el debate, se probó que los imputados llevaron adelante al menos 56 operaciones fraudulentas, mediante las cuales justificaban gastos públicos con comprobantes por servicios que nunca se prestaron. La maniobra incluía:
Incluso, se detectaron casos en los que los proveedores no tenían actividad comercial vinculada o directamente negaban haber trabajado para el organismo.
El Tribunal de Cuentas ya había advertido estas anomalías años atrás, señalando deficiencias graves en los controles internos, como expedientes incompletos, falta de firmas y ausencia de respaldo documental.
Las maniobras investigadas se remontan a 2013 y 2014, durante la segunda etapa de la gestión de Pérez, aunque las irregularidades comenzaron a ser detectadas en 2014 por organismos de control.
En 2016, el Tribunal de Cuentas había detectado un entramado de presuntas estafas al Estado por millones de pesos, que incluía:
En aquel momento, también estaban bajo investigación otros exfuncionarios como Rodolfo Daniel Narváez y Andrea Lois, quienes formaban parte del circuito administrativo.
Además de los condenados, la causa incluyó a estos exfuncionarios que formaban parte del circuito administrativo donde se emitían cheques y se validaban las rendiciones irregulares. Algunos ya recibieron condenas menores en juicios abreviados, mientras que otros continúan bajo investigación.