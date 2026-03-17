Condenaron a exfuncionarios de Francisco Pérez por malversación con facturas apócrifas

La Justicia provincial condenó a dos exfuncionarios de la Dirección de Ganadería durante la gestión de Francisco Pérez por un esquema de malversación de caudales públicos mediante facturas apócrifas .

Se trata de Juan Manuel Tejada , exdirector del área, y Javier Romo , exencargado de Compras, quienes fueron encontrados culpables por un tribunal del Fuero Penal Colegiado , integrado por David Mangiafico, Mateo Bermejo y Carlos Torres.

ATE aceptó la oferta salarial en paritarias y ya son 13 los sectores que cerraron: cómo es el aumento

El nuevo paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso

La magnitud de la multa aplicada a Tejada se definió tras una actualización del perjuicio económico causada al Estado , solicitada por la fiscal Laura Rousselle durante el juicio.

ALVEAR-FIESTA DE LA GANADERIA, PACO PEREZ - 142121 Exfuncionarios de la Dirección de Ganadería durante la gestión de Francisco Pérez fueron condenados por corrupción. Foto: Archivo Medios Andinos

Cómo funcionaba el esquema de facturas truchas

Durante el debate, se probó que los imputados llevaron adelante al menos 56 operaciones fraudulentas, mediante las cuales justificaban gastos públicos con comprobantes por servicios que nunca se prestaron. La maniobra incluía:

Facturas apócrifas de supuestos proveedores.

Pagos por servicios inexistentes o duplicados.

Irregularidades en la documentación administrativa.

Incluso, se detectaron casos en los que los proveedores no tenían actividad comercial vinculada o directamente negaban haber trabajado para el organismo.

El Tribunal de Cuentas ya había advertido estas anomalías años atrás, señalando deficiencias graves en los controles internos, como expedientes incompletos, falta de firmas y ausencia de respaldo documental.

Las maniobras investigadas se remontan a 2013 y 2014, durante la segunda etapa de la gestión de Pérez, aunque las irregularidades comenzaron a ser detectadas en 2014 por organismos de control.

Tribunal de cuentas.jpg El Tribunal de Cuentas ya había detectado irregularidades en 2016. Foto: Yemel Fil

En 2016, el Tribunal de Cuentas había detectado un entramado de presuntas estafas al Estado por millones de pesos, que incluía:

Desdoblamiento de gastos y pagos duplicados

Proveedores inexistentes o con domicilios falsos

Facturación de servicios que nunca se realizaron

Cobro de cheques al portador por parte de funcionarios

En aquel momento, también estaban bajo investigación otros exfuncionarios como Rodolfo Daniel Narváez y Andrea Lois, quienes formaban parte del circuito administrativo.

Además de los condenados, la causa incluyó a estos exfuncionarios que formaban parte del circuito administrativo donde se emitían cheques y se validaban las rendiciones irregulares. Algunos ya recibieron condenas menores en juicios abreviados, mientras que otros continúan bajo investigación.