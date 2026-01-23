Netflix anunció el regreso de una de sus series de acción más vistas y confirmó cuándo se estrena

Acción sin pausa, conspiraciones internacionales y un héroe cada vez más comprometido con su misión marcan el regreso de ' El agente nocturno '. Netflix estrenará la tercera temporada de su thriller estrella con nuevos episodios que prometen mantener la tensión alta y expandir el alcance de la historia.

Tras los acontecimientos de la segunda entrega, Peter Sutherland vuelve a quedar en el centro de una misión crítica. Esta vez, es enviado a rastrear a un joven agente del Tesoro que escapó a Estambul con información confidencial tras asesinar a su superior. Lo que parece una cacería puntual deriva en una red de dinero ilegal, sicarios, secretos de Estado y una conspiración que amenaza directamente a la Casa Blanca .

Tendrá 10 capítulos para revelar una historia más intensa que las anteriores.

La tercera temporada se estrenará a nivel mundial el 19 de febrero , con sus episodios disponibles desde la madrugada en Argentina, como es habitual en los lanzamientos globales de Netflix.

Creada por Shawn Ryan y basada en la novela de Matthew Quirk , la serie ampliará su escala narrativa con escenas ambientadas en Estambul , Ciudad de México , Washington, Nueva York y República Dominicana . “Queremos llevar a los fans a un viaje lleno de adrenalina, con más riesgo y decisiones límite para Peter ”, adelantó Shawn Ryan , creador de la serie , ante Netflix .

Gabriel Basso, protagonista de la ficción, señaló que su personaje atraviesa un cambio clave: “Peter está más concentrado que nunca. Ya no divide su vida personal y laboral, y eso lo vuelve más obsesivo, para bien o para mal. Creo que el público va a sentir esa tensión ”.

Netflix - serie (1) 'El agente secreto': nueva trama y personajes por descubrir en la temporada 3. Foto: Netflix Tudum

Un fenómeno global desde su primera temporada

El impacto de 'El agente nocturno' fue inmediato. Durante su primera temporada fue la serie más vista de Netflix en 2023 y acumuló 98,2 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días. Alcanzó el puesto número uno del ranking en 87 países y lideró el Top 10 global durante cuatro semanas consecutivas, consolidándose como uno de los thrillers más exitosos de la plataforma.

Quiénes integran el reparto

Gabriel Basso: Peter Sutherland

Peter Sutherland Fola Evans-Akingbola: Chelsea Arrington

Chelsea Arrington Luis Herthum: Jacob Monroe

Jacob Monroe Ward Horton: Richard Hagan

Richard Hagan Albert Jones: Aidan Mosley

Aidan Mosley David Lyons: Adán

Adán Jennifer Morrison: Jenny Hagan

Jenny Hagan Stephen Moyer: el Padre

el Padre Génesis Rodríguez: Isabel De León

Más películas y series con Gabriel Basso

Series:

The Big C (2010–2013)

Una comedia dramática que sigue a una profesora de secundaria que, tras ser diagnosticada con cáncer terminal, decide vivir sin filtros. La serie combina humor negro y emoción para hablar de la familia, el miedo y las decisiones que cambian la vida cuando el tiempo se vuelve finito.

iZombie (2015)

Un policial con giro fantástico en el que una residente de medicina se convierte en zombi y empieza a trabajar en la morgue para resolver crímenes. Cada episodio mezcla misterio, humor y ciencia ficción, mientras la protagonista consume cerebros para obtener visiones de las víctimas y atrapar a los asesinos.

Supernatural (2005–2020)

El clásico del terror televisivo que sigue a dos hermanos cazadores de criaturas sobrenaturales. Ángeles, demonios y leyendas urbanas se cruzan en una historia que evoluciona desde el horror episódico hacia una mitología épica sobre el destino, el sacrificio y el libre albedrío.

Películas:

Super 8 (2011)

Ambientada en los años 70, cuenta la historia de un grupo de chicos que filman una película casera y presencian un misterioso accidente ferroviario. A partir de ahí, el pueblo comienza a sufrir hechos inexplicables. Ciencia ficción, aventura y nostalgia se combinan en un relato de crecimiento y amistad.

The Kings of Summer (2013)

Tres adolescentes deciden escapar de la presión familiar y construir una casa en el bosque para vivir bajo sus propias reglas. La película es una comedia dramática sobre la libertad, la amistad y el choque entre la idealización de la independencia y la realidad de crecer.

Hillbilly Elegy (2020)

Un drama basado en hechos reales que explora una familia marcada por la pobreza, la adicción y los vínculos rotos en el corazón de Estados Unidos. La historia alterna pasado y presente para mostrar cómo el entorno, la herencia emocional y las decisiones personales moldean el futuro.

Tráiler de 'El agente nocturno: temporada 3'