Netflix anunció el regreso de una de sus series de acción más vistas y confirmó cuándo se estrena

Con más acción y una trama de alcance global, la serie vuelve tras un exitoso estreno que acumuló cerca de 100 millones de reproducciones.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Acción sin pausa, conspiraciones internacionales y un héroe cada vez más comprometido con su misión marcan el regreso de 'El agente nocturno'. Netflix estrenará la tercera temporada de su thriller estrella con nuevos episodios que prometen mantener la tensión alta y expandir el alcance de la historia.

Netflix: de qué trata 'El agente nocturno: temporada 3'

Tras los acontecimientos de la segunda entrega, Peter Sutherland vuelve a quedar en el centro de una misión crítica. Esta vez, es enviado a rastrear a un joven agente del Tesoro que escapó a Estambul con información confidencial tras asesinar a su superior. Lo que parece una cacería puntual deriva en una red de dinero ilegal, sicarios, secretos de Estado y una conspiración que amenaza directamente a la Casa Blanca.

La tercera temporada se estrenará a nivel mundial el 19 de febrero, con sus episodios disponibles desde la madrugada en Argentina, como es habitual en los lanzamientos globales de Netflix.

Adelantos y palabras del equipo creativo

Creada por Shawn Ryan y basada en la novela de Matthew Quirk, la serie ampliará su escala narrativa con escenas ambientadas en Estambul, Ciudad de México, Washington, Nueva York y República Dominicana. “Queremos llevar a los fans a un viaje lleno de adrenalina, con más riesgo y decisiones límite para Peter ”, adelantó Shawn Ryan, creador de la serie, ante Netflix.

Gabriel Basso, protagonista de la ficción, señaló que su personaje atraviesa un cambio clave: “Peter está más concentrado que nunca. Ya no divide su vida personal y laboral, y eso lo vuelve más obsesivo, para bien o para mal. Creo que el público va a sentir esa tensión ”.

Un fenómeno global desde su primera temporada

El impacto de 'El agente nocturno' fue inmediato. Durante su primera temporada fue la serie más vista de Netflix en 2023 y acumuló 98,2 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días. Alcanzó el puesto número uno del ranking en 87 países y lideró el Top 10 global durante cuatro semanas consecutivas, consolidándose como uno de los thrillers más exitosos de la plataforma.

Quiénes integran el reparto

  • Gabriel Basso: Peter Sutherland
  • Fola Evans-Akingbola: Chelsea Arrington
  • Luis Herthum: Jacob Monroe
  • Ward Horton: Richard Hagan
  • Albert Jones: Aidan Mosley
  • David Lyons: Adán
  • Jennifer Morrison: Jenny Hagan
  • Stephen Moyer: el Padre
  • Génesis Rodríguez: Isabel De León

Más películas y series con Gabriel Basso

  • Series:

The Big C (2010–2013)

Una comedia dramática que sigue a una profesora de secundaria que, tras ser diagnosticada con cáncer terminal, decide vivir sin filtros. La serie combina humor negro y emoción para hablar de la familia, el miedo y las decisiones que cambian la vida cuando el tiempo se vuelve finito.

iZombie (2015)

Un policial con giro fantástico en el que una residente de medicina se convierte en zombi y empieza a trabajar en la morgue para resolver crímenes. Cada episodio mezcla misterio, humor y ciencia ficción, mientras la protagonista consume cerebros para obtener visiones de las víctimas y atrapar a los asesinos.

Supernatural (2005–2020)

El clásico del terror televisivo que sigue a dos hermanos cazadores de criaturas sobrenaturales. Ángeles, demonios y leyendas urbanas se cruzan en una historia que evoluciona desde el horror episódico hacia una mitología épica sobre el destino, el sacrificio y el libre albedrío.

  • Películas:

Super 8 (2011)

Ambientada en los años 70, cuenta la historia de un grupo de chicos que filman una película casera y presencian un misterioso accidente ferroviario. A partir de ahí, el pueblo comienza a sufrir hechos inexplicables. Ciencia ficción, aventura y nostalgia se combinan en un relato de crecimiento y amistad.

The Kings of Summer (2013)

Tres adolescentes deciden escapar de la presión familiar y construir una casa en el bosque para vivir bajo sus propias reglas. La película es una comedia dramática sobre la libertad, la amistad y el choque entre la idealización de la independencia y la realidad de crecer.

Hillbilly Elegy (2020)

Un drama basado en hechos reales que explora una familia marcada por la pobreza, la adicción y los vínculos rotos en el corazón de Estados Unidos. La historia alterna pasado y presente para mostrar cómo el entorno, la herencia emocional y las decisiones personales moldean el futuro.

Tráiler de 'El agente nocturno: temporada 3'

Embed - The Night Agent: Season 3 | Official Trailer | Netflix

