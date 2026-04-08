8 de abril de 2026
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Últimos días en Netflix para esta serie de acción imperdible: solo tiene 8 capítulos

Con las actuaciones de Zoe Saldaña y Nicole Kidman, la serie basada en hechos reales dejará Netflix en pocos días. Conocé hasta cuándo podés verla.

Últimos días en Netflix para esta serie de acción imperdible: solo tiene 8 capítulos

Últimos días en Netflix para esta serie de acción imperdible: solo tiene 8 capítulos

Foto: web
 Por Luis Calizaya

A contrarreloj, Operativo: Lioness se prepara para despedirse de Netflix y dejar atrás una historia cargada de tensión, espionaje y drama personal. Protagonizada por Zoe Saldaña y Nicole Kidman, la serie se convirtió en una de esas propuestas intensas que muchos descubren justo antes de que desaparezcan.

Zoe Saldaña - acción
La serie tiene fecha l&iacute;mite en Netflix hasta el 17 de abril.

La serie tiene fecha límite en Netflix hasta el 17 de abril.

Netflix: cuándo se va y de qué trata "Operativo: Lioness"

La producción, creada por Taylor Sheridan, guionista de Sicario y responsable de éxitos como Yellowstone, abandonará la plataforma el próximo 17 de abril. Con apenas ocho episodios, la historia sigue a una agente de la CIA que intenta equilibrar su vida familiar con su rol al frente de una unidad secreta de operaciones de alto riesgo. En paralelo, deberá entrenar y acompañar a una nueva recluta en una misión de infiltración que puede cambiarlo todo.

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Inspirada en programas reales de inteligencia, la serie combina acción, tensión y conflictos personales en cada capítulo. A medida que avanza, profundiza en los dilemas morales del espionaje y en el costo emocional de una vida al límite, donde cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.

Reparto completo

  • Zoe Saldaña: Joe
  • Laysla De Oliveira: Cruz Manuelos
  • Dave Annable: Neil
  • Jill Wagner: Bobby
  • LaMonica Garrett: Tucker
  • Austin Hébert: Randy
  • Jonah Wharton: Tex
  • Thad Luckinbill: Kyle
  • Stephanie Nur: Aaliyah Amrohi
  • Hannah Love Lanier: Kate
  • Nicole Kidman: Kaitlyn Meade
  • Morgan Freeman: Edwin Mullins
Zoe Saldaña - acción (1)
La serie tiene una segunda temporada: solo disponible en Paramount+.

La serie tiene una segunda temporada: solo disponible en Paramount+.

Más películas y series con Zoe Saldaña

  • Películas:

1. Avatar

En un futuro lejano, un exmarine parapléjico es enviado al planeta Pandora como parte de una misión científica y militar. A través de un cuerpo artificial, se integra a una comunidad indígena y termina enfrentando un conflicto que lo obliga a elegir entre dos mundos.

2. Guardianes de la Galaxia

Un grupo de forajidos espaciales, cada uno con su propia historia y motivaciones, se une para proteger un artefacto capaz de destruir galaxias. Entre persecuciones, humor y acción, deberán aprender a confiar entre sí para sobrevivir.

3. Colombiana

Una joven marcada por el asesinato de sus padres crece con un único objetivo: vengarse. Convertida en una asesina profesional, utiliza su habilidad y frialdad para acercarse a los responsables mientras evade a las autoridades.

  • Series:

1. From Scratch

Una artista estadounidense viaja a Italia en busca de inspiración y termina encontrando el amor en un chef siciliano. La historia recorre su relación a lo largo de los años, atravesando desafíos personales, culturales y emocionales.

2. Rosemary's Baby

Una pareja se muda a París para empezar una nueva vida, pero el embarazo de la protagonista desata una serie de sucesos inquietantes. A medida que avanza la historia, la línea entre la paranoia y lo sobrenatural se vuelve cada vez más difusa.

3. Law & Order

Cada episodio presenta un caso policial desde su investigación inicial hasta el juicio. La serie explora el funcionamiento del sistema judicial, mostrando tanto el trabajo de la policía como el de los fiscales.

Tráiler de Operativo: Lioness

Embed - Operativo: Lioness | Trailer Oficial | Paramount+

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