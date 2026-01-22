Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de enero

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 22 de enero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorporan películas y series de romance, comedia, drama y animación . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Heredera de una familia con fuerte tradición en el patinaje artístico, Adriana Russo (Madelyn Keys) decide regresar a la competencia, aunque el camino no será sencillo. Para asegurar el patrocinio que necesita y poder participar en el campeonato mundial, deberá fingir un romance con su nuevo compañero de baile, mientras aún lidia con los sentimientos por su primer amor.

Embed - BAILANDO SOBRE HIELO Trailer SUBTITULADO / Finding Her Edge Trailer [HD] Netflix

2. Free Bert (Comedia)

Interpretándose a sí mismo, el comediante Bert Kreischer enfrenta las críticas de su propia familia por su estilo desinhibido y sus presentaciones sin filtros y sin camisa. Sin embargo, un exceso en redes sociales pone en jaque la estabilidad de su hija y su lugar en una prestigiosa escuela privada de Beverly Hills, obligándolo a replantear sus límites.

Las películas que se estrenan el 22 de enero

1. De las cenizas: Bajo tierra (Drama)

Proveniente de Arabia Saudita, el film se sitúa en una escuela para mujeres que queda atrapada en un pozo subterráneo tras una violenta tormenta. Mientras el agua avanza sin tregua y viejos conflictos salen a la superficie, las protagonistas deberán unir fuerzas para sobrevivir y encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde.

Netflix En 100 minutos revela una de las películas más intensas de Netflix. Foto: Archivo

2. La princesa Kaguya del cosmos (Animación)

Inspirada en El cuento del cortador de bambú, la historia reimagina el mito en un entorno contemporáneo de realidad virtual. Tres jóvenes unidas por su amor por la música se conectan al espacio digital Tsukuyomi, donde dan vida a una fusión entre tradición japonesa y cultura idol, con un despliegue de efectos visuales y escenas de alto impacto.