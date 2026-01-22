22 de enero de 2026
{}
Prime Video anunció al nuevo James Bond y desató una fuerte polémica

Será una nueva serie que se estrenará muy pronto y marcará una nueva producción basada en el famoso agente secreto, tras el retiro de Daniel Craig en 2021.

 Por Luis Calizaya

Entre risas, memes y debates, Amazon Prime Video volvió a ser tendencia. El anuncio de una nueva serie de comedia coincidió con la discusión sobre el futuro de James Bond, una franquicia emblemática que, tras décadas bajo el mismo control creativo, inicia una nueva etapa bajo el ala de Amazon.

La serie en cuestión es 'Bait', una comedia protagonizada por Riz Ahmed que sigue a Shah Latif, un actor en crisis cuya última oportunidad profesional llega a través de una audición tan absurda como decisiva. A lo largo de cuatro días caóticos, su vida personal y emocional se desarma mientras todos a su alrededor juzgan si es, o no, el indicado para el papel.

'Bait' contará con seis episodios y se estrenará de manera mundial el 25 de marzo de 2026, exclusivamente por Prime Video. En Argentina, estará disponible desde la madrugada de ese mismo día. La producción está a cargo de Left Handed y Jax Media, con Ahmed como protagonista y productor ejecutivo, acompañado por Ben Karlin como showrunner, y el respaldo de Amazon MGM Studios.

Un anuncio que se adelantó a las críticas

Sin embargo, el anuncio no tardó en desatar una ola de comentarios irónicos y memes en redes sociales. Muchos usuarios vincularon el lanzamiento con el reciente control creativo que Amazon asumió sobre James Bond, dando lugar a bromas sobre posibles versiones inesperadas del espía más famoso del cine y un “universo 007” expandido en clave satírica.

La explicación detrás de este escenario está en la adquisición de MGM por parte de Amazon en 2022, una operación que le otorgó los derechos sobre el catálogo del estudio, incluida la propiedad intelectual de James Bond. Tras la salida de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson de las decisiones creativas, Amazon MGM Studios quedó al mando del futuro del personaje, abriendo una nueva etapa que, por ahora, genera más preguntas, y humor, que certezas.

Quiénes integran el reparto

  • Riz Ahmed: Shah Latif
  • Guz Khan: Zulfi
  • Sheeba Chaddha: Tahira
  • Sajid Hasan: Parvez
  • Aasiya Shah: 'Q'
  • Weruche Opia: Felicia
  • Ritu Arya: Yasmin

Dónde ver a Riz Ahmed: series y películas

  • Series:

The Night Of (2016)

Un crimen sacude Nueva York cuando un joven es acusado de un asesinato que asegura no haber cometido. La serie sigue el laberinto judicial, las tensiones raciales y el desgaste psicológico de todos los involucrados, mostrando cómo una sola noche puede arruinar vidas enteras dentro de un sistema implacable.

The Looming Tower (2018)

Basada en hechos reales, reconstruye los años previos a los atentados del 11 de septiembre. La historia expone las rivalidades internas entre el FBI y la CIA, los errores de inteligencia y las decisiones políticas que, sumadas, impidieron prevenir uno de los ataques más devastadores de la historia moderna.

Girls (2012–2017)

Aunque es una serie coral, aborda el caos emocional de un grupo de jóvenes adultos en Nueva York que intentan encontrar sentido a sus vínculos, carreras y frustraciones. Con humor incómodo y crudeza, retrata la transición a la adultez sin romantizar el proceso ni suavizar sus contradicciones.

  • Películas:

Sound of Metal (2019)

Un baterista de una banda de metal pierde la audición de manera progresiva y debe enfrentarse a una vida completamente distinta. La película no va sobre la música, sino sobre el duelo, la identidad y el aprendizaje de aceptar el silencio como una nueva forma de existencia.

Nightcrawler (2014)

Un thriller oscuro sobre el periodismo sensacionalista en Los Ángeles. La historia sigue a un hombre obsesionado con el éxito que descubre un mundo donde la violencia vende y la ética se negocia. Una mirada incómoda sobre los medios, la ambición y los límites morales en la búsqueda de fama.

Four Lions (2010)

Una comedia negra que retrata a un grupo de extremistas torpes e incompetentes en el Reino Unido. Lejos de glorificar la violencia, la película expone el absurdo, la ignorancia y las contradicciones internas de sus protagonistas, usando el humor para incomodar y provocar reflexión.

El primer adelanto de la serie 'Bait'

Embed

