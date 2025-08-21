Streaming

"Peacemaker" regresa a HBO Max: cinco motivos para no perderte la segunda temporada

Con James Gunn al mando, 'Peacemaker' refuerza el nuevo DCU en Max con una serie con acción, humor y mucho entretenimiento para los fans.

Peacemaker regresa a HBO Max: cinco motivos para no perderte la segunda temporada

"Peacemaker" regresa a HBO Max: cinco motivos para no perderte la segunda temporada

 Por Luis Calizaya

Si bien HBO Max no es la plataforma más elegida para ver series y películas, cuenta con producciones que marcaron un antes y un después, como el antihéroe de DC: "Peacemaker". Su segunda temporada, anunciada para el 21 de agosto, se integra al renovado universo cinematográfico de DC, liderado por James Gunn.

Con ocho episodios cargados de humor y acción salvaje, John Cena regresa para la nueva entrega, donde los universos alternativos jugarán un rol central y el personaje de Frank Grillo complicará la vida de Peacemaker. Antes de sumergirse en la nueva temporada, estos son los datos clave para comprender la relevancia de la serie y su impacto en futuros proyectos de DC.

Lee además
Dev Patel toma el protagonismo en HBO Max con una película al estilo John Wick video
Streaming

Dev Patel toma el protagonismo en HBO Max con una película al estilo John Wick
Impactante documental de HBO Max revela al cura que abusó de casi 60 menores video
Streaming

Impactante documental de HBO Max revela al cura que abusó de casi 60 menores
peacemaker (1)
James Gunn a cargo de la reinvención de DC con

James Gunn a cargo de la reinvención de DC con "Peacemaker"

Peacemaker vuelve a HBO Max: por qué ver la segunda temporada

1. Qué esperar de la segunda temporada

  • La historia seguirá a Christopher Smith tras enfrentarse a las Mariposas y formar un grupo de aliados. Ahora será perseguido por el padre de Rick Flag, personaje al que asesinó en "Escuadrón Suicida" (2021). Con el regreso de personajes como Judo Master, Peacemaker no solo enfrentará venganza personal, sino que también explorará su identidad y el tipo de héroe que quiere ser.

2. Estreno y frecuencia de los episodios

  • Los ocho capítulos comenzarán a emitirse el jueves 21 de agosto, y los siguientes se estrenarán semanalmente los jueves a las 22:00 (hora argentina).

3. Conexión con la nueva película de Superman

  • La serie se sitúa después de los eventos de la película de "Superman" protagonizada por David Corenswet, donde John Cena tuvo un cameo. James Gunn continúa consolidando el reinicio del DCU y Peacemaker sirve como puente entre series y películas.

4. Qué dice la crítica

  • Antes del estreno de su segunda temporada, la serie cuenta con un 95% de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes y un 87% del público. Medios como Collider destacan que "tras un parón de 3 años y medio, la serie sorprende por su carga emocional", mientras que The Wrap señala que "casi todos los personajes se vuelven más conmovedores sin perder los gags y el gore característicos".
peacemaker (2)
Cena, otra vez en el rol de un antihéroe indeciso.

Cena, otra vez en el rol de un antihéroe indeciso.

5. Qué viene después en el DCU

Tráiler de la temporada 2 de "Peacemaker"

Embed - Peacemaker - Temporada 2 | Tráiler Oficial Español Subtitulado | HBO Max

Temas
Seguí leyendo

"Rehén" en Netflix despierta dudas: ¿la miniserie está basada en hechos reales?

Disney+ presenta "Amanda Knox: Una historia retorcida", la serie con un impactante caso real de injusticia

Leonardo Sbaraglia vuelve a Netflix, esta vez con un político riojano que no es Menem

Cuándo se podrá ver en Argentina "Good Boy", la película de terror con un perro de protagonista

Netflix apuesta fuerte con esta miniserie policial que podría superar a "Adolescencia"

La película olvidada de Ricardo Darín que arrasó en 2006 y ahora está en Netflix

"Homo Argentum" en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

LO QUE SE LEE AHORA
Rehén en Netflix despierta dudas: ¿la miniserie está basada en hechos reales? video
Streaming

"Rehén" en Netflix despierta dudas: ¿la miniserie está basada en hechos reales?

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Por Cecilia Zabala
Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Por Cristian Pérez Barceló
Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura