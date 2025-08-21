"Peacemaker" regresa a HBO Max: cinco motivos para no perderte la segunda temporada

Si bien HBO Max no es la plataforma más elegida para ver series y películas, cuenta con producciones que marcaron un antes y un después, como el antihéroe de DC: "Peacemaker". Su segunda temporada, anunciada para el 21 de agosto, se integra al renovado universo cinematográfico de DC, liderado por James Gunn.
Con ocho episodios cargados de humor y acción salvaje, John Cena regresa para la nueva entrega, donde los universos alternativos jugarán un rol central y el personaje de Frank Grillo complicará la vida de Peacemaker. Antes de sumergirse en la nueva temporada, estos son los datos clave para comprender la relevancia de la serie y su impacto en futuros proyectos de DC.
James Gunn a cargo de la reinvención de DC con "Peacemaker"
Foto: Max
Peacemaker vuelve a HBO Max: por qué ver la segunda temporada
1. Qué esperar de la segunda temporada
La historia seguirá a Christopher Smith tras enfrentarse a las Mariposas y formar un grupo de aliados. Ahora será perseguido por el padre de Rick Flag, personaje al que asesinó en "Escuadrón Suicida" (2021). Con el regreso de personajes como Judo Master, Peacemaker no solo enfrentará venganza personal, sino que también explorará su identidad y el tipo de héroe que quiere ser.
2. Estreno y frecuencia de los episodios
Los ocho capítulos comenzarán a emitirse el jueves 21 de agosto, y los siguientes se estrenarán semanalmente los jueves a las 22:00 (hora argentina).
3. Conexión con la nueva película de Superman
La serie se sitúa después de los eventos de la película de "Superman" protagonizada por David Corenswet, donde John Cena tuvo uncameo. James Gunn continúa consolidando el reinicio del DCU y Peacemaker sirve como puente entre series y películas.
4. Qué dice la crítica
Antes del estreno de su segunda temporada, la serie cuenta con un 95% de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes y un 87% del público. Medios como Collider destacan que "tras un parón de 3 años y medio, la serie sorprende por su carga emocional", mientras que The Wrap señala que "casi todos los personajes se vuelven más conmovedores sin perder los gags y el gore característicos".
peacemaker (2)
Cena, otra vez en el rol de un antihéroe indeciso.