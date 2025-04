Ni HBO Max ni Prime Video: "Mi lista de deseos", la película romántica que es top en el streaming

Por qué verla: esto dice la crítica especializada

Si bien no se salva de las críticas negativas, por considerarla como otro melodrama más del cine o que su director no explotó lo mejor de la historia, termina por igualar a las positivas que destacan el ambiente acogedor y conmovedor de la historia y que "demuestra que Sofia Carson es una reina de Netflix" (Screen Rant). También "Resulta ser el tipo de película para sentirse reconfortado que cabría esperar. Pero eso no significa que no debas seguirla", dijo el portal Collider.

Dónde ver a Sofía Carson en otras películas o series

En series:

"Famous in Love" (2017-2018)

Sofía Carson interpretó a una de las amigas cercanas del personaje principal, Paige, en esta serie que gira en torno a la fama y los altibajos de una joven que se convierte en estrella de Hollywood.

"Elena of Avalor" (2016-2020)

Aunque no es una serie de acción real, Sofía prestó su voz para el personaje de "Princess Isabel" en esta serie animada.

"Scream: la serie" (2015)

Sofía tuvo un cameo en la segunda temporada de esta serie de terror, basada en las películas de Scream.

En películas:

"Descendants" (2015)

Sofía Carson interpretó a Carmen, un personaje que es hija de uno de los villanos más famosos de Disney, en esta popular película de Disney Channel.

"Descendants 2" (2017)

Continuación de la primera película, Sofía vuelve a interpretar a Carmen en esta secuela.

"Feel the Beat" (2020)

En esta película de Netflix, Sofía Carson interpreta a una bailarina que se enfrenta a su mayor reto al regresar a su ciudad natal y ayudar a un grupo de jóvenes a alcanzar sus sueños.

