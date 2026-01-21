Netflix anuncia 'Kennedy': fecha, reparto y todo lo que sabemos sobre la serie

Por Luis Calizaya







Netflix confirmó 'Kennedy', una serie dramática que profundiza en la intimidad y las tensiones de la familia de John F. Kennedy. Protagonizada por Michael Fassbender, la producción propone una mirada histórica a los orígenes de la dinastía y a los conflictos personales que la moldearon, mucho antes de la llegada de Jack a la Casa Blanca.

Aunque por ahora no hay una fecha de estreno confirmada, se sabe que la serie será de ocho episodios.

Netflix: de qué trata 'Kennedy' La serie adapta la historia desde la década de 1930, cuando Joe Sr., su esposa Rose y sus nueve hijos comienzan a atraer la atención nacional. La primera temporada sigue el ascenso de la familia y las rivalidades internas, con foco en los romances, los duelos por el poder y las tragedias que forjaron su legado. En el centro está Jack (como figura que lucha por ubicarse frente a su hermano mayor) y la construcción del mito familiar que acabaría influyendo en el siglo XX estadounidense.

Netflix - Kennedy La serie adaptará la historia de Joe Kennedy Sr. y su enorme familia. Foto: web La historia se inspira en 'JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956', del historiador Fredrik Logevall. La adaptación busca llevar al formato televisivo la investigación y el detalle biográfico del libro, revelando las tensiones humanas detrás del mito.

Equipo creativo y reparto La producción está liderada por el showrunner y productor ejecutivo Sam Shaw (conocido por Manhattan y Masters of Sex). Entre los productores ejecutivos figuran Thomas Vinterberg (quien dirigirá el primer y el último episodio), Peter Chernin, Jenno Topping, Eric Roth, Fredrik Logevall y otros productores del equipo creativo. ¿Quiénes estarán en la serie? Michael Fassbender: Joe Kennedy Sr.

Joe Kennedy Sr. Laura Donnelly: Rose Kennedy

Rose Kennedy Nick Robinson: Joe Kennedy Jr.

Joe Kennedy Jr. Joshuah Melnick: Jack Kennedy

Jack Kennedy Ben Miles: Eddie Moore

Eddie Moore Lydia Peckham: Rosemary Kennedy

Rosemary Kennedy Saura Lightfoot-Leon: Kick Kennedy

Kick Kennedy Cole Doman: Lem Billings

Lem Billings Imogen Poots: Gloria Swanson

