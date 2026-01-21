Netflix anuncia 'Kennedy': fecha, reparto y todo lo que sabemos sobre la serie

Netflix confirmó 'Kennedy', una serie dramática que profundiza en la intimidad y las tensiones de la familia de John F. Kennedy. Protagonizada por Michael Fassbender, la producción propone una mirada histórica a los orígenes de la dinastía y a los conflictos personales que la moldearon, mucho antes de la llegada de Jack a la Casa Blanca.
Aunque por ahora no hay una fecha de estreno confirmada, se sabe que la serie será de ocho episodios.
La serie adapta la historia desde la década de 1930, cuando Joe Sr., su esposa Rose y sus nueve hijos comienzan a atraer la atención nacional. La primera temporada sigue el ascenso de la familia y las rivalidades internas, con foco en los romances, los duelos por el poder y las tragedias que forjaron su legado. En el centro está Jack (como figura que lucha por ubicarse frente a su hermano mayor) y la construcción del mito familiar que acabaría influyendo en el siglo XX estadounidense.
La historia se inspira en 'JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956', del historiador Fredrik Logevall. La adaptación busca llevar al formato televisivo la investigación y el detalle biográfico del libro, revelando las tensiones humanas detrás del mito.
Equipo creativo y reparto
La producción está liderada por el showrunner y productor ejecutivo Sam Shaw (conocido por Manhattan y Masters of Sex). Entre los productores ejecutivos figuran Thomas Vinterberg (quien dirigirá el primer y el último episodio), Peter Chernin, Jenno Topping, Eric Roth, Fredrik Logevall y otros productores del equipo creativo.