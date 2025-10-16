Las 7 series más influyentes de la década

Con batallas épicas, realidades distópicas, robos imposibles y experimentos sociales que dieron la vuelta al mundo, la última década nos regaló historias que se volvieron parte del lenguaje cotidiano. Estas son las siete series que redefinieron la televisión moderna y conquistaron millones de pantallas.

Aunque existen numerosas producciones con tramas diversas en las plataformas de streaming , solo algunas lograron formar parte de la memoria colectiva y dejar una marca profunda en la cultura popular . Varias de ellas no solo redefinieron los debates sobre cómo consumimos ficción, sino que aún hoy siguen presentes a través de referencias y homenajes .

Desde 2015 hasta la actualidad , estos son los siete títulos que lograron traspasar la pantalla y marcar un antes y un después en la televisión , según los puntajes de medios especializados como IMDb y Rotten Tomatoes .

El listado comienza con una de las series más recordadas de HBO Max , cuya influencia cultural trasciende su año de estreno. Con un puntaje de 9.2 en IMDb y un 89% de aprobación en Rotten Tomatoes , la adaptación de las novelas de George R. R. Martin presenta un mundo medieval dividido en siete reinos que luchan por el control del Trono de Hierro .

_Game of Thrones La serie medieval aún se encuentra disponible en HBO Max. Foto: web

Más allá de su premisa política y bélica, Game of Thrones se consolidó como un fenómeno global, multipremiado y aclamado por la crítica. Su éxito impulsó el desarrollo de precuelas, comoEl caballero de los Siete Reinos, prevista para 2026.

2. Stranger Things (Netflix, 2016–presente)

Esta serie revitalizó la cultura pop de los años 80 y consolidó a Netflix como líder mundial del streaming. Ambientada en un pequeño pueblo donde ocurren eventos inexplicables, Stranger Things combinó nostalgia, ciencia ficción y misterio en una fórmula irresistible.

Con un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 8.6 en IMDb, su impacto cultural abarcó moda, música y tendencias. La serie cerrará su historia en 2025 con dos miniseries (26 y 25 de noviembre) y un episodio final de dos horas el 31 de diciembre.

Embed - Stranger Things 5 | Avance oficial | Netflix

3. El juego del calamar (2021–2025)

El fenómeno surcoreano que conquistó al mundo llevó el streaming asiático a otro nivel. Estrenada en 2021, El juego del calamar narra cómo cientos de personas con problemas económicos son invitadas a participar en juegos infantiles mortales con la promesa de ganar una fortuna.

el juego del calamar.jpg El Juego del Calamar fue el artífice de los nuevos thrillers coreanos actuales. Foto: web

Con un 86% en Rotten Tomatoes y un 8.0 en IMDb, la serie se convirtió en un símbolo cultural global: inspiró disfraces, dulces y versiones en vivo, además de abrir un debate sobre la desigualdad y la crítica al sistema capitalista. Su segunda temporada cerró la historia en 2025 con un guiño a nuevas tramas en otros países.

Las series con gran influencia narrativa y estética

4. La casa de papel (2017–2021)

Con cinco temporadas, la serie española fue uno de los grandes éxitos internacionales de Netflix. Su relato sobre un grupo de delincuentes que planea el robo más ambicioso de la historia cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.

la casa de papel - 339177 La Casa de Papel cuenta con varias entregas diferentes, entre ellas una adaptación surcoreana. Foto: web

Sus personajes icónicos y su tensión narrativa la convirtieron en una de las producciones más vistas de la plataforma. La casa de papel obtuvo un 94% en Rotten Tomatoes y un 8.2 en IMDb, además de múltiples premios y elogios de la crítica especializada.

5. Chernobyl (2019)

Basada en hechos reales, esta miniserie de HBO retrata con crudeza la explosión de la Central Nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética. Con una narrativa intensa y un tono profundamente humano, logró conmover y educar a la audiencia sobre uno de los desastres más graves del siglo XX.

_Chernobyl

Con un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 9.3 en IMDb, Chernobyl se destacó por su rigor histórico, su realismo técnico y su capacidad para generar memoria colectiva, incluso entre las nuevas generaciones.

Las que renovaron el lenguaje televisivo y los géneros

6. The Boys (2019–presente)

En un panorama dominado por Marvel y DC, Prime Video sorprendió al mundo con una sátira oscura del género de superhéroes. En The Boys, una corporación controla a un grupo de héroes que, detrás de su imagen pública, esconde corrupción, violencia y ambición desmedida.

The Boys La quinta temporada, programada para el 2026, será el final de The Boys en Prime Video. Foto: web

La serie ofrece una crítica mordaz al poder, la fama y la manipulación mediática. Con un 93% en Rotten Tomatoes y un 8.6 en IMDb, se consolidó como una de las ficciones más irreverentes y provocadoras de los últimos años.

7. Severance (2022–presente)

Protagonizada por Adam Scott, Severance se convirtió en el sello más distintivo de Apple TV+. La serie sigue a Mark, un hombre cuyo trabajo exige separar sus recuerdos laborales de los personales, lo que desencadena un inquietante misterio sobre identidad y control.

Serie - Severance Severance y una historia que ofrece más preguntas que respuestas. Foto: web

Considerada una de las mejores series de 2022 según Filmaffinity, cuenta con un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 8.7 en IMDb. Su tercera temporada llegará en 2026.