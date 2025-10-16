¿Jim Carrey se unirá al live action de "Los Supersónicos"? Esto dicen los rumores

Por Luis Calizaya







Un fuerte rumor comienza a resurgir en el mundo del cine: la posible nueva adaptación en formato live action de Los Supersónicos por parte de Warner Bros. Aunque aún no hay confirmación oficial, la noticia cobró fuerza debido al interés del estudio en sumar al actor Jim Carrey al reparto, tras su prolongada ausencia de la actuación luego de Sonic 3.

Jim Carrey podría protagonizar el live action de "Los Supersónicos" La recordada serie animada de los años 90 vuelve a sonar en la industria cinematográfica de la mano de Colin Trevorrow y Joe Epstein, quienes mantienen conversaciones con Warner Bros. para escribir y dirigir una película de acción real. Sin embargo, todo depende de que el experimentado comediante acepte el papel principal, según reveló el medio especializado Deadline.

Aunque ni Carrey ni Warner Bros. han confirmado oficialmente el proyecto, el interés por el actor canadiense responde no solo a su estilo de humor, sino también al éxito de sus recientes participaciones en la franquicia Sonic the Hedgehog, disponible en Netflix, donde interpretó al villano Ivo Robotnik, y próximamente a Gerald Robotnik en la tercera entrega. La trilogía recaudó más de 1.200 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

los supersónicos Todavía no hay una fecha de estreno de la película, ni Jim Carrey al reparto. Foto: web Producida por Hanna-Barbera Productions y emitida por ABC entre el 23 de septiembre de 1962 y el 17 de marzo de 1963 -con un reinicio entre 1985 y 1987-, Los Supersónicos sigue a George Jetson, un padre de familia que vive en un futuro lleno de autos voladores, edificios móviles y robots. A sus aventuras se suman su esposa Jane, su hija adolescente Judy, su hijo Elroy y Rosie, la robot doméstica encargada de las tareas del hogar.

La película será la primera adaptación live action de la serie, teniendo en cuenta que la única incursión de la franquicia en la pantalla grande fue en 1990, cuando se estrenó exclusivamente en Estados Unidos y logró recaudar más de 20 millones de dólares.