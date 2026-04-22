22 de abril de 2026
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El diablo viste a la moda

El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha: cuándo se estrena en Argentina

El Diablo Viste a la Moda 2 es uno de los estrenos más esperados. Mirá cuándo llega a Argentina, qué se sabe de la historia y todas las novedades de la secuela.

El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha: cuándo se estrena en Argentina
El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha: cuándo se estrena en Argentina
Por Sitio Andino Cine y series

El Diablo Viste a la Moda 2 (The Devil Wears Prada 2) es una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine. Ante esta expectativa creciente, muchos se preguntan cuándo se estrena en Argentina su esperada secuela y qué novedades traerá.

El Diablo Viste a la Moda 2 (2)
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De acuerdo con información de La Nación, la secuela tiene previsto su desembarco en los cines argentinos el 1° de mayo de 2026. El proyecto está a cargo de 20th Century Studios, compañía que actualmente maneja la franquicia.

La primera entrega, El Diablo Viste a la Moda, fue un éxito rotundo desde su lanzamiento y marcó a toda una generación. Con Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt al frente, la historia giraba en torno a Andy Sachs, una joven que se abría paso en el exigente mundo editorial bajo la presión de la implacable Miranda Priestly.

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En esta nueva etapa, todo apunta a un cambio de contexto: el universo de las revistas ya no es el mismo. La trama pondría el foco en cómo Miranda enfrenta un escenario dominado por lo digital, con redes sociales, nuevas audiencias y una industria en plena transformación.

Cabe recordar que la historia tiene su origen en la novela The Devil Wears Prada, publicada en 2003, donde Lauren Weisberger volcó parte de sus vivencias en el mundo de la moda. Todo esto alimenta la expectativa por una secuela que promete actualizar el universo original y volver a captar la atención del público.

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