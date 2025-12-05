5 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025

Con títulos para todos los gustos y producciones que elevaron el debate público, estas fueron las películas y series más buscadas del año.

Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025

Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025

 Por Luis Calizaya

Las búsquedas de 2025 dejaron claro qué atrapó a los argentinos con thrillers imbatibles, comedias que hicieron ruido y series que encendieron debates. En este repaso reunimos los títulos más googleados del año y te contamos en qué plataforma ver cada uno.

Las 10 producciones más buscadas en Google en Argentina

  • El Eternauta

En una megaapuesta de Netflix, esta serie adapta la obra homónima de Héctor G. Oesterheld y plantea un paisaje apocalíptico tras una nevada mortal que acaba con gran parte de la población. Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir una amenaza de otro planeta. El pico de búsquedas se registró a inicios de mayo, con Argentina al frente; otros países con búsquedas relevantes fueron Uruguay (46%), Paraguay (12%), Chile (10%) y España (8%).

eternauta netflix.jpg
Posiblementa la segunda temporada de 'El Eternauta' salga a inicios del 2027.

Posiblementa la segunda temporada de 'El Eternauta' salga a inicios del 2027.

  • En el barro

Spin-off de la mítica El Marginal, esta apuesta de Netflix narra la historia de cinco mujeres reclusas que crean un lazo fuerte tras un accidente mortal, pero que deben enfrentarse a la corrupción y las luchas de poder de una cárcel despiadada. Registró su máximo de búsquedas entre el 17 y el 23 de agosto; Argentina lideró el registro (100%), seguida por Uruguay (87%), Paraguay (18%), Cuba (16%) y Chile (14%).

  • Homo Argentum

La película, protagonizada por Guillermo Francella, reúne 16 microrelatos sobre distintas facetas de la identidad nacional, con tonos reflexivos, críticos y humorísticos. Su estreno en streaming está anunciado para el 16 de enero de 2026 en Disney+. En cuanto a búsquedas, la cinta lideró en Argentina; detrás aparecen Uruguay (77%), Paraguay (10%), Chile (5%) y España (3%).

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella
  • Anora

Ganadora de cinco premios Oscar, incluida Mejor Película, relata la historia de Anora, una joven de Brooklyn que, tras casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca, ve su cuento de hadas amenazado por la intervención de sus padres desde Rusia. Actualmente disponible en HBO Max. Las búsquedas principales provinieron de Armenia (100%), Uzbekistán (30%), Georgia (27%), Canadá (25%) y EE. UU. (24%).

  • Nosferatu

Robert Eggers dirige esta versión moderna del clásico de 1922: una historia gótica sobre la obsesión de un antiguo vampiro y el horror que despierta en una joven. Disponible en Max. Entre los países que más la buscaron aparecen Estados Unidos (100%), Rumania (99%), Irlanda (92%), Reino Unido (86%), Canadá (83%) y Argentina (50%).

  • El Juego del Calamar

En su tercera temporada, la serie cierra una de las sagas más vistas de Netflix: cientos de jugadores con graves problemas económicos aceptan una invitación para competir en juegos infantiles por un premio millonario, aunque con riesgo mortal. Con picos de búsqueda a inicios y mediados de 2025, los países que más la consultaron fueron Bolivia, Cuba, Perú, El Salvador y Ecuador; en Argentina el registro final fue del 48%.

  • Adolescencia

Esta miniserie de Netflix de cuatro capítulos sigue a un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera. Familiares, terapeuta y el detective a cargo intentan reconstruir qué pasó realmente. Aunque no lideró en Argentina, fue de las más googleadas en varios países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay.

adolescencia, serie.jpg
Una de las miniseries más impactantes que deja el 2025.

Una de las miniseries más impactantes que deja el 2025.

  • Destino Final: Lazos de sangre

En la sexta entrega de la saga, una universitaria es atormentada por una pesadilla recurrente que presagia muertes; intenta romper el ciclo con la ayuda de alguien que podría salvar a su familia. Tras su paso por cines, ahora está disponible en HBO Max. México, Colombia, Perú, Guatemala y El Salvador fueron los países con más búsquedas; en Argentina el interés llegó al 78%.

  • Menem

Miniserie de Prime Video basada en la figura del expresidente argentino, que reconstruye episodios clave de su mandato a través del testimonio de su fotógrafo Olegario Salas. Tras su estreno, la producción fue de las más buscadas en Argentina y también registró interés internacional (Turkmenistán, Uruguay, Chile, Azerbaiyán).

Embed - Menem - Tráiler Oficial
  • Cómo entrenar a tu dragón

Versión live action de la franquicia animada: sigue a Hipo y su vínculo con Chimuelo, un Furia Nocturna temido por los vikingos, en una historia sobre la amistad y la ruptura de tradiciones. Actualmente disponible para alquiler en Apple TV+ y Amazon Prime Video. Las mayores búsquedas provinieron de México, Cuba, Costa Rica, Chile y Bolivia; Argentina registró un 63% de interés anual.

