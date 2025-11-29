29 de noviembre de 2025
{}
Cine independiente: las 5 producciones que desafían los moldes

Entre la comedia, el terror y el romance, estas son las películas que todo fanático del cine indie debe ver al menos una vez.

 Por Luis Calizaya

Más allá del arte y el mensaje visual, el cine es una industria millonaria que genera empleo, vinculada históricamente a fines comerciales. Sin embargo, como contrapartida, el género indie (independiente) ofrece relatos alternativos que no buscan sobresalir en taquilla, sino impactar con historias inolvidables producidas con presupuestos limitados.

Las 5 mejores películas independientes para ver hoy

La esencia del cine independiente radica en la optimización de recursos escasos. Aunque estas producciones no suelen proyectarse como éxitos masivos de recaudación, la profundidad de sus guiones y personajes logra impresionar tanto al público como a la crítica, llevándolas frecuentemente a ganar premios prestigiosos.

Si bien hoy el consumo se ha desplazado de las salas tradicionales al streaming , estas obras perduran por su calidad narrativa y la superación de los desafíos de producción. Para valorar este arte, presentamos cinco películas representativas de este género:

1. Pequeña Miss Sunshine (2006)

Dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, sigue a los Hoover, una familia disfuncional que incluye desde un abuelo adicto a la cocaína hasta un tío que intentó quitarse la vida tras una ruptura amorosa. Pese a sus diferencias, todos se unen en un desafiante viaje para apoyar a Olive, la hija pequeña, citada para el concurso 'Pequeña Miss Sunshine' en California.

Película - pequeña señorita sunshine
Solo disponible en Disney+ y Amazon Prime Video en Argentina

A medida que transcurren los kilómetros dentro de una destartalada furgoneta, esta familia de inadaptados comienza a conocerse a sí misma ya reconstruir sus vínculos, en un relato tragicómico y reflexivo sobre el éxito y el fracaso.

2. Happy Together (1997)

Del aclamado director Wong Kar-wai, esta película narra el romance apasionado y turbulento entre Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing. Ambos viajan de Hong Kong a Argentina intentando construir una nueva vida, pero el amor se resquebraja cuando Ho abandona repentinamente a Lai. Al verso solo, Lai decide trabajar para reunir dinero y regresar a su país, hasta que Ho reaparece en su vida.

3. Generación Low Cost (2021)

Desde Bélgica, la película presenta a Adèle Exarchopoulos en el papel de Cassandre, una azafata de una aerolínea low-cost . Aunque está dispuesto a trabajar horas extra, vive entre vuelos y fiestas, fiel a su apodo de Tinder: "Carpe Diem". Sin embargo, tras un percance, debe regresar a casa y enfrentar una difícil convivencia con su padre y su hermana tras la trágica muerte de su madre.

Embed - Generación Low Cost | TRÁILER OFICIAL en ESPAÑOL | YouPlanet Pictures

4. El proyecto de la bruja de Blair (1999)

Icono del terror y precursora del subgénero found footage (metraje encontrado). Esta cinta revela una supuesta grabación real sobre la desaparición de tres jóvenes que se adentraron en los bosques de Maryland para filmar un documental sobre la leyenda local de "La bruja de Blair".

5. Aftersun (2022)

Nominada a los premios Oscar, la cinta explora la memoria de Sophie, quien recuerda unas vacaciones con su padre (Paul Mescal) veinte años atrás. Con una narrativa nostálgica y conmovedora sobre la depresión, la historia entrelazada recuerdos reales e imaginarios, mientras Sophie intenta reconciliar la imagen del padre que conoció con la del hombre que no llegó a comprender del todo.

Película - Aftersun
La película la podés mirar en Netflix.

