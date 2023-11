Violencia en la previa al duelo entre París Saint Germain y Milan: una persona apuñalada

La situación no solo afectó a los aficionados, sino también a dos policías que intentaron intervenir y resultaron heridos en el altercado. Ante este acto violento, el AC Milan se pronunció a través de un comunicado oficial repudiando el incidente: "El AC Milan condena toda forma de violencia: para nosotros, el fútbol es pasión, no odio. El deporte está hecho para unir, no para dividir", expresaron.