Violencia de género: la ex pareja de Néstor Ortigoza pidió su detención por violar la perimetral

Lucila Cassiau, ex pareja de Néstor Ortigoza, solicitó la detención del exfutbolista y actual dirigente de San Lorenzo por violar la restricción perimetral que la justicia había dictado tras las denuncias de violencia de género . A través de sus abogados, Cassiau tomó esta medida luego de que Ortigoza incumpliera la orden judicial, sumando más tensión a un caso que ha resonado en los medios.

La denuncia no es la primera que enfrenta el ex jugador. En septiembre se difundieron videos donde se lo ve agrediendo a Cassiau, quien en una de las grabaciones aparece mostrando su boca ensangrentada tras un ataque de Ortigoza. “Me está cagando a trompadas y no se quiere ir”, se escucha a la mujer mientras graba con su celular.